Взрив на раница в Испания, загина полицай, друг беше ранен

П олицай и тригодишно полицейско куче загинаха при експлозия на подозрителна раница в северния испански град Овиедо, а друг служител на реда беше тежко ранен, съобщи Би Би Си.
Полицаите пристигнали на мястото след сигнал за спор между съседи. Там открили жена с огнестрелни рани, която била откарана в болница. При издирването на предполагаемия нападател служителите забелязали подозрителна раница с мигаща светлина и повикали екипи за обезвреждане на взривни устройства и полицейски кучета.
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Експлозията избухнала, докато раницата била изнасяна, за да се гарантира безопасността на хората в района. Загиналият полицай е от киноложкото звено, а тежко раненият му колега е специалист по обезвреждане на взривни устройства. Загинало е и кучето Дени.
Заподозреният за инцидента е избягал и все още се издирва. В района е започнала мащабна полицейска операция. Испанската полиция отдаде почит на загиналия служител, идентифициран като Хуан Хосе.
🚨🇪🇸 ALERTE • Un policier tué et un autre amputé après une explosion à Ovideo. Le drame s'est produit ce matin, en Espagne, après une fusillade ayant blessé une jeune femme. Des policiers ont alors découvert un sac contenant un objet explosif dans un immeuble. Une importante opération policière est en cours. L'auteur présumé des tirs serait toujours en fuite. https://t.co/0gwxoM3CF7— FlashInfos (@leflashinfos) November 10, 2026