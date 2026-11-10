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Развръзка в груповата фаза на УЕФА Лига на нациите по DIEMA XTRA

Гледайте ключовите двубои от последните два кръга на първенството на живо в каналите на DIEMA XTRA

10 ноември 2026, 17:30
Развръзка в груповата фаза на УЕФА Лига на нациите по DIEMA XTRA

С блъсъци на най-високо ниво, класически европейски дербита и пряка битка за първите места в групите очакват зрителите от 12 до 17 ноември в УЕФА Лига на нациите. Мачовете от решаващите пети и шести кръг на турнира ще бъдат излъчени на живо в каналите от спортния пакет DIEMA XTRA, както и в стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA.

Всички двубои ще бъдат придружени от специална студийна програма. Водещите спортни журналисти на Нова Броудкастинг Груп ще предложат анализи и коментари с утвърдени футболни експерти.

Във вечерите с множество едновременни мачове от 21:45 ч., спортните канали от пакета DIEMA XTRA ще предават паралелно най-интересните двубои, позволявайки на феновете да следят развръзката в различните групи в реално време. Почитателите на футбола ще станат свидетели на фундаментални дербита, сред които Италия – Франция (12 ноември, DIEMA SPORT 3, 21:45 ч.), Англия – Хърватия (12 ноември, DIEMA SPORT, 21:45 ч.), Испания – Англия (15 ноември, DIEMA SPORT 3, 21:45 ч.) и Германия – Нидерландия (16 ноември, 21:45 ч.).

Мачовете от пети и шести кръг на първенството ще определят кои отбори ще си осигурят място на финалните елиминации и кои ще се борят за изкачване или оставане в съответните дивизии.

Не пропускайте развръзка в груповата фаза на УЕФА Лига на нациите от 12 до 17 ноември в спортния премиум пакет DIEMA XTRA, както и онлайн в стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA.

Източник: NOVA    
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