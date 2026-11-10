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Новият фронт на Северна Корея: Как хакери перат откраднати милиарди с „меме“ криптовалути

Свързана със Северна Корея хакерска група използва новаторска и евтина тактика със създаването на фалшиви меме токени, за да прикрие следите на откраднати криптовалути за над 6 милиарда долара след мащабна атака срещу Binance

10 ноември 2026, 17:24
Новият фронт на Северна Корея: Как хакери перат откраднати милиарди с „меме“ криптовалути
Източник: Getty Images

С вързана със Северна Корея хакерска група, обвинена в извършването на един от най-големите обири на криптовалута в историята, е започнала да използва новаторска тактика за легализиране на откраднатите средства чрез създаване на така наречените „меме“ монети. Тази стратегия представлява ново предизвикателство за разследващите органи, които се опитват да проследят дигитални активи на стойност милиарди долари.

През миналия месец хакерската група, идентифицирана като TraderTraitor, е извършила кибератака срещу криптоборсата Binance, отнемайки активи на стойност 6,3 милиарда долара в биткойн, етериум и други дигитални валути. За да прикрият произхода на средствата, хакерите са прибегнали до създаването на екзотични криптовалути, базирани на интернет мемета, животни или известни личности.

Новата тактика: От Елон Мъск до анимационни герои

Според анализ на фирмата за блокчейн анализи Elliptic, цитиран от The Independent, перачите на пари са създали различни меме монети, включително такива с изображения на маймуна с розова панделка, патица пред американски флаг и дори лика на Илон Мъск под надпис „Илон 2028 Президент“. Тази техника цели да раздроби и усложни следата на откраднатите активи, правейки проследяването им по-трудно.

„Засега сумите са малки, като около 430 000 долара от откраднатите средства са преминали през домашно направени меме токени, но техниката е евтина за изпълнение и би могла да прехвърли много по-големи суми“, отбелязва в доклад Том Робинсън, главен учен и съосновател на Elliptic. Той добавя, че макар следата все още да може да бъде проследена, този метод по-скоро забавя разследващите, отколкото да скрива напълно средствата.

Потвърждение от ФБР и предизвикателствата пред разследването

От своя страна ФБР съобщи, че е наблюдавало как членове на TraderTraitor конвертират откраднатите активи в криптовалутата Етериум (ETH), за да прикрият произхода им. „Очаква се тези активи да бъдат допълнително изпрани чрез конвертиране с помощта на DeFi [децентрализирани финанси] и услуги за незабавна размяна, докато ги подготвят за следващи етапи на пране“, се казва в изявление на американската правоприлагаща агенция.

Проследяването на движенията на криптовалути е възможно благодарение на публичния им регистър, известен като блокчейн, но възстановяването на откраднати средства е изключително трудно поради децентрализирания характер на технологията. Киберпрестъпниците се възползват от трансграничната и псевдоанонимна природа на блокчейна, за да прекарат парите през сложна мрежа от дигитални посредници.

„Тревожен сигнал“ за крипто индустрията

Експерти по киберсигурност предупреждават, че спирането на подобни кражби в бъдеще ще изисква координирани действия в цялата индустрия и бърза реакция за замразяване на средствата, преди престъпниците да успеят да ги изперат. Според Джонатан Бентън, бивш високопоставен служител на британските правоприлагащи органи и настоящ главен изпълнителен директор на фирмата за проследяване на криптовалути iSanctuary, този случай е сериозно предупреждение.

„Хакерската атака срещу Binance за 6,3 милиарда долара трябва да бъде тревожен сигнал за цялата криптовалутна индустрия. Това не е просто поредната кибератака. Това е предупреждение за мащаба и сложността на организираната престъпност, насочена към дигитални активи“, коментира Бентън пред The Independent. Той подчертава, че макар технологията за проследяване да съществува, предизвикателството е превръщането на разузнавателната информация в бързи и координирани действия.

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