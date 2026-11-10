Петима души, сред които и дете след конфликт в Сливенско

П етима души, сред които и дете, са приети за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ в Сливен след конфликт в село Тополчане. Това съобщиха пред БТА от полицията в Сливен.

Сигналът за възникналия конфликт е получен в късния следобед днес.

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Екипи на Районното управление на МВР – Сливен работят по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента.

Извършват се разпити и процесуално-следствени действия, уточняват от полицията.