Мерц: Ще направим всичко възможно Украйна да преживее зимата

Г ермания ще направи всичко възможно, за да помогне на Украйна да премине през предстоящата зима. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на среща в Берлин с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, предаде ДПА.

Изявлението му идва на фона на обсъжданията сред европейските лидери за увеличаване на военната и финансовата подкрепа за Киев. Във връзка с предстоящото заседание на Европейския съвет в средата на октомври в момента се обсъжда „как да увеличим помощта“, посочи Мерц.

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Сред темите на европейско равнище ще бъдат конкретната подкрепа за украинския бюджет и укрепването на противовъздушната отбрана на страната.

„Това сега е едно от най-неотложните предизвикателства пред Украйна“, заяви германският канцлер.

Мерц посочи, че води лични разговори с редица световни лидери за осигуряването на допълнителни доставки за украинската противовъздушна отбрана.

Той отново призова Русия да прекрати войната и да започне сериозни преговори, в които да участват и европейските държави.

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Зеленски очаква нова финансова помощ от Брюксел

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква нови финансови решения от Европейския съюз през следващите дни.

Във вечерното си обръщение Зеленски благодари на Европейската комисия и ЕС за подготовката на решение за следващ транш финансова помощ за Украйна, предаде украинската агенция „Укринформ“.

По думите му през миналата седмица Украйна е получила 3,3 млрд. евро за оръжия, а сега очаква нова помощ за бюджета.

„През идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш“, каза Зеленски.

Украинският президент съобщи още, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие.

По думите му банката има широко сътрудничество с Украйна, включително в подкрепа на енергийния сектор и защитата на критичната инфраструктура.

Зеленски посочи като друга област на съвместна работа подкрепата за украинския износ и местните производители, включително земеделските производители. По думите му е постигнато съгласие това сътрудничество да бъде разширено.

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Токаев призова за спиране на бойните действия

По време на разговорите в Берлин казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев се обяви за прекратяване на бойните действия в Украйна, за да бъде дадена възможност на дипломацията и преговорите.

Токаев не отправи директна критика към нито една от страните и заяви, че Русия и Украйна са приятелски държави за Казахстан.

Казахстанският президент същевременно похвали руския държавен глава Владимир Путин, като заяви, че го познава добре и че според него Путин притежава необходимите качества за лидер на голяма държава с „много сложна история“ и собствено разбиране за стратегическите си цели.