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„Това е наша работа“: Мерц не иска замразените руски милиарди да отиват в САЩ

Германският канцлер предупреди за недостиг на средства въпреки предвидения европейски заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 г.

15 октомври 2026, 16:20
„Това е наша работа“: Мерц не иска замразените руски милиарди да отиват в САЩ
Германският канцлер Фридрих Мерц   
Източник: БТА
  • Фридрих Мерц заяви, че ЕС трябва да увеличи финансовата помощ за Украйна през 2027 г., тъй като планираните 45 млрд. евро може да не стигнат.
  • Лидерите обсъждат нови източници на финансиране, но използването на замразените руски активи среща съпротива.
  • Европейски лидери защитиха правото на Украйна да атакува руски енергийни обекти.

ЕС отпуска още 1,4 млрд. евро на Украйна от замразените руски активи

Необходимо е европейското финансиране за Украйна да бъде увеличено през идната година, тъй като Киев иска допълнителна помощ за 2027 г., заяви днес в Брюксел германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

„Ще трябва отново да увеличим финансирането, за да можем наистина да подкрепяме Украйна устойчиво", каза той при пристигането си в белгийската столица за срещата на върха на европейските лидери.

Финансовата и военната подкрепа за Украйна е осигурена за 2026 г., но 2027 г. се очертава да бъде трудна заради значителен недостиг на средства спрямо първоначално предвиденото.

Европейският съюз отпусна заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 г., от които 45 млрд. евро са предвидени за следващата година.

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Тази сума обаче вече се оказва недостатъчна и европейските държави търсят нови начини да подкрепят Украйна във войната ѝ срещу Русия. Първата дискусия по въпроса трябва да се проведе днес и утре между лидерите на 27-те държави членки, но не се очаква да бъде взето решение, заявиха европейски дипломати.

Идеята за използване на замразените в ЕС активи на Руската централна банка отново беше повдигната, но съпротивата на няколко държави, сред които и Белгия, продължава да възпрепятства постигането на споразумение, посочват дипломатическите източници.

Германският канцлер предупреди днес, че не може да става дума за прехвърляне на част от тези активи, чийто общ размер възлиза на около 210 млрд. евро, към САЩ в рамките на евентуален мирен план.

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща в Брюксел

„Това са активи, замразени в Европа, и те трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние ще вземем решението“, заяви той.

Украинският президент Володимир Зеленски, който изрази силно разочарование след споразумението между Владимир Путин и Доналд Тръмп за доставки на руско дизелово гориво за САЩ, се очаква да пристигне в Брюксел още днес. Той трябва да участва в срещата на върха на 27-те държави членки утре сутринта, като още днес ще се срещне с няколко високопоставени европейски представители, сред които и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Няколко европейски лидери също защитиха днес правото на Украйна да нанася удари по руски енергийни обекти въпреки многократните призиви на американския президент Доналд Тръмп тези атаки да бъдат прекратени.

„Колкото по-бързо бъдат разбити всички руски петролни рафинерии и намален капацитетът на Русия да продава енергийни ресурси, толкова по-добре“, заяви латвийският премиер Андрис Кулбергс.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
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