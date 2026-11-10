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Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройств

10 ноември 2026, 17:28
Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройств
Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройства   

Vivacom стартира най-мащабната си кампания Черен ноември досега с отстъпки до 95% на над 165 смартфона, таблета и смарт аксесоара. До 22 ноември клиентите на телекома могат да се възползват от специални предложения за устройства на цени, започващи от 1 евро в комбинация с 24-месечен договор за планове Unlimited. Сред акцентите в кампанията са популярни модели като iPhone 16, Xiaomi 17T, Samsung Galaxy Watch7, HONOR Pad X8b и Vivacom 5G Pro 2.

Едно от най-атрактивните предложения в кампанията е Vivacom 5G Pro 2, който клиентите могат да закупят при еднократно плащане само за 1 евро с 24-месечен договор за план Unlimited Max. Най-новият и най-добрият до момента 5G смартфон на телекома се отличава с редица AI функционалности, включително автоматичен превод на разговори и съобщения в реално време. Устройството разполага със 108 MP основна камера с изкуствен интелект за обработка на снимки, 8 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. Допълнителни предимства са поддръжката на eSIM и бързото зареждане с мощност 22,5 W.

Сред акцентите на Черен ноември е и Apple iPhone 16 128GB, който съчетава елегантен дизайн, висока производителност и усъвършенствани възможности за снимки и видео. Смартфонът разполага с 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей за ярка и детайлна картина, както и с Camera Control бутон за бърз и удобен достъп до функциите на камерата. Допълнителни възможности за персонализация предлага Action Button, а функцията Spatial Capture позволява заснемане на пространствени снимки и видео. Моделът е оборудван още със защитно покритие Ceramic Shield и технология Face ID за сигурно отключване.

Със специална отстъпка се предлага и Xiaomi 17T 5G 256GB, който комбинира висока производителност и елегантен дизайн. Неговият 6,59-инчов AMOLED дисплей със 120 Hz честота на опресняване и пикова яркост от 3500 нита осигурява ясна и плавна картина при гледане на видео, игри и работа с приложения. Мощният процесор Dimensity 8500-Ultra, батерията с капацитет 6500 mAh и поддръжка на 67 W HyperCharge бързо зареждане осигуряват продължителна употреба през целия ден.

За любителите на активния начин на живот Vivacom предлага и Samsung Galaxy Watch7 44mm. Смарт часовникът съчетава стилен дизайн с разнообразни функционалности за проследяване на здравето и физическата активност. Благодарение на усъвършенствания BioActive сензор устройството предлага възможности за мониторинг на ключови здравни показатели, включително измерване на кръвно налягане и електрокардиограма (ЕКГ).

Само за 1 евро еднократно плащане в кампанията се предлага и HONOR Pad X8b 128GB в комбинация с 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 300. Таблетът впечатлява с тънък корпус от едва 7,25 мм и тегло от 499 грама, което го прави удобен за работа, учене и забавление в движение. Моделът разполага с дисплей с 90 Hz честота на опресняване за плавна картина, 128 GB вътрешна памет и система от четири високоговорителя за по-пълноценно мултимедийно изживяване. Екранът е сертифициран от TÜV Rheinland за ниски нива на синя светлина и трептене, което допринася за по-голям комфорт при продължителна употреба.

Повече информация за кампанията и всички предложения може да откриете на www.vivacom.bg.

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