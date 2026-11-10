Кръводарителска акция за пострадалите на АМ „Тракия“

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Б ългарският Червен кръст, Столична община и Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) организират акция за доброволно кръводаряване в подкрепа на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Акцията ще се проведе на 11 ноември 2026 г., от 08:00 до 14:00 ч. в НЦТХ, на адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №112. За участниците ще бъде обособено отделно място за кръводаряване.

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Призовават се гражданите, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат и да подкрепят лечението на пострадалите.

Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа. Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти, а жените — до четири пъти в рамките на една календарна година.

Желаещите трябва да бъдат отпочинали, да са се хранили предварително и да носят лична карта. Кръводаряването не се извършва на гладно.

Всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава медицински преглед и предварително изследване. Окончателната преценка за допускане до кръводаряване се извършва от лекар на място. При назначено лечение гражданите не трябва да прекъсват приема на лекарства по собствена преценка, за да участват в акцията.

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За улеснение, желаещите да дарят кръв, могат предварително да се регистрират на посочения линк - https://ncth.bg/reservation/subitie/1211202601