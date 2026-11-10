„Ще умра!“: 89-годишният Дъстин Хофман с шокиращо разкритие за пистолет в главата след изневяра

Д ъстин Хофман разказва за ужасяващата нощ, в която се е изправил срещу разгневен съпруг с пистолет.

89-годишната звезда от „Рейнман“ разкри как афера с омъжена жена на млади години е довела до това да бъде държан под прицел, по време на гостуването си в подкаста Conan O’Brien Needs A Friend (Конан О'Брайън има нужда от приятел) в понеделник, 9 ноември.

„Имах връзка с омъжена жена“, спомня си Хофман.

„Тя мислеше, че щом съпругът ѝ заспи, той не се събужда“, спомня си Хофман.

„Бях поканен да дойда, след като той заспи“, продължи той.

„И ето ни там... Своеобразен празник на страстта, когато той влезе с пистолет. Насочи го към мен и помня, че каза: „Излизай, излизай!“, спомня си той.

„Когато срещу теб има насочен пистолет, първо, тази дупка изглежда много по-голяма от действителния си размер“, каза Хофман.

„Осъзнаваш как всеки момент, всеки момент той ще дръпне спусъка. Пръстът му е на спусъка и си мислиш, че всеки момент ще го направи“, заяви той.

„Осъзнаваш: „Това е, това е, ще умра, ще умра, в следващата секунда, в следващата секунда, в следващата секунда“, добави той.

„И би направил всичко, би направил абсолютно всичко, за да избегнеш да бъдеш убит“, казва Хофман.

Когато водещият на подкаста Конан О'Брайън шеговито попита Хофман как е завършила ситуацията, звездата от „Тутси“ каза, че „празникът“ не е продължил след срещата с разярения съпруг.

„Скочи през прозореца? Избяга? Продължи празника?“ пошегува се 63-годишният О'Брайън.

„Господине, бихте ли се върнали след пет минути... Нужни са ми пет минути. Всъщност направете ги седем“, казва Хофман.

След това разговорът се прехвърли към друг интересен момент от живота на Хофман, който той споделя в автобиографичната си книга Look at Me (Погледни ме).

Докато наскоро популяризираше книгата в есе, публикувано в The New Yorker, двукратният носител на „Оскар“ разкри, че е имал „ужасно преживяване“ при заснемането на хитовия филм „Дипломантът“ (The Graduate).

Той играе Бенджамин Брадок - току-що завършил колеж младеж, който е съблазнен от по-възрастната г-жа Робинсън (Ан Банкрофт), преди да се влюби в дъщеря ѝ Елейн (Катрин Рос).

„Беше ужасно преживяване да правя филма, който промени живота ми. През цялото време имах чувството, че Майк (Никълс) ми е ядосан - или защото правех нещо погрешно, или защото беше осъзнал това, което всички останали вече знаеха: че е сгрешил в избора на главния актьор за филма си“, написа Хофман.

Звездата бе номиниран за първия си „Оскар“ за тази роля на Наградите на Академията през 1968 г., но загуби от Род Стайгър за „Среднощна жега“ (In the Heat of the Night).