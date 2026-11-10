Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби започнаха: САЩ търсят нова рамка за сигурност

„Спрете геноцида“: Десетки хиляди излязоха на протест в Амстердам заради Газа

Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

Полша: Няма доказателства за идеологически мотив зад стрелбата в Краков

Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира

40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

М ирните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Съединените щати започнаха в Абу Даби. Вашингтон се стреми не само към прекратяване на войната, продължаваща повече от четири години, но и към създаването на нова рамка за сигурност, която да регулира отношенията между Украйна, Русия и Европа.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дания за разговори с лидерите на северноевропейските държави, посветени на военната помощ за Киев, предаде Франс прес.

Срещата в Абу Даби е първата между руски и украински преговарящи от повече от девет месеца. Руските държавни медии публикуваха снимка от началото на разговорите, на която делегациите на двете страни са разположени една срещу друга, а американските представители заемат местата начело на масата.

Американският специален пратеник Джаред Къшнър заяви, че целта на Вашингтон е постигането на дългосрочно споразумение, което да гарантира сигурността на целия европейски континент.

„Надеждата днес е не само да обсъдим двустранните въпроси между страните и как да сложим край на войната, но и как да създадем правилните отношения за сигурност между Украйна, Русия и Европа, така че не само да сложим край на тази война, но и да създадем нова рамка“, която да осигури „десетилетия, ако не и векове, мир“, посочи Къшнър.

Киев съгласува позициите си със САЩ, Европа и НАТО

Преди началото на преките разговори с руската делегация украинските представители проведоха консултации със САЩ, европейски държави и НАТО. Целта е да бъдат съгласувани позициите на съюзниците преди следващия етап от преговорния процес.

„Първата среща ще се проведе с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия, към които ще се присъединят специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър“, съобщи главният преговарящ на Киев Рустем Умеров в социалните мрежи.

„Ще съгласуваме позициите си и ще координираме действията си преди следващия етап на преговорите“, добави той.

Зеленски пристигна в Дания за разговори за военната помощ

На фона на дипломатическите усилия Володимир Зеленски пристигна в Дания за среща с лидерите на северноевропейските държави. Основните теми в разговорите са военната подкрепа за Украйна, укрепването на противовъздушната отбрана и защитата на енергийната инфраструктура.

„Гордея се, че посрещам президента Зеленски и лидерите на северноевропейските държави в Дания. Борбата на украинците за свободна Украйна и свободна Европа продължава“, заяви датският премиер Мете Фредериксен.

Северноевропейските държави са сред основните поддръжници на Киев. В края на октомври Зеленски посети Осло, където проведе среща с американски представители.

Фредериксен подчерта, че въпреки дипломатическите инициативи руските нападения срещу Украйна не спират.

„Почти пет години след пълномащабното нахлуване дъждът от бомби, насочени срещу цивилни граждани, центрове за оказване на помощ и съоръжения за водоснабдяване и отопление, продължава. Ето защо трябва да останем непоколебими“, заяви датският премиер.

Междувременно полицията в Копенхаген обяви засилени мерки за сигурност на обществените места през следващите дни. В датската столица е въведена и временна забрана за полети на дронове, която ще остане в сила до 12 ноември.