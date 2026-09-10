Тръмп взриви конгреса на републиканците: Всеки американец ще получи по $5000, ако спечелим изборите през ноември

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Доналд Тръмп превърна конгреса на републиканците в Далас в персонализирана кампания за междинните избори, представяйки демократите като „радикални“ и призовавайки за запазване на контрола над Конгреса.

Той обеща по 5000 долара дивидент на всеки пълнолетен американец, ако републиканците спечелят и Камарата на представителите, и Сената, при условие парите да се харчат в САЩ.

Тръмп отново заплаши Иран с удар по силно укрепената планина Кух-е Коланг край Натанз, докато високите цени на петрола и бензина заради войната се превръщат във все по-сериозен проблем за републиканците преди вота.

🇺🇸Desde Dallas, Ale Brofft (@AlejandroBrofft) nos comparte las últimas actualizaciones de la Convención Nacional del Partido Republicano, donde hizo su aparición el presidente de #EEUU, Donald Trump (@POTUS)🗳️#EsNoticia con @clao_echeverry | https://t.co/QDvNvCTA08 pic.twitter.com/pTyFW9nqlO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември, предаде Асошиейтед Прес.

В речта си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията.

Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.

„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп. „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред“, добави той

Тръмп каза, че ще изплати дивидент от по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете... благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ“, заяви той. „Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати“, уточни Тръмп.

Attendees flaunt their fashion on opening day of the two-day Republican convention at American Airlines Center in Dallas.



🎥: Azul Sordo, Joe Snell, Annika Sunkara / DMN Staff



Find more live updates here: https://t.co/rkCDjjvymr pic.twitter.com/3xMb1JF8Ym — Dallas Morning News (@dallasnews) September 9, 2026

Конгресът – отчасти митинг, отчасти събитие за набиране на средства – се провежда в момент, когато републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди изборите въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран, отбелязва АП. Значителна част от дневния ред на събитието беше изпълнена с атаки срещу демократите, които бяха описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото. Републиканците се нарекоха „алтернатива на здравия разум“ в борбата за запазване на контрола над Конгреса.

„Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години“, заяви Тръмп относно необичайния конгрес.

Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост.

„Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.

САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

President Donald Trump announced Tuesday that the Republican Party will hold its first midterm convention, a two-day event in Dallas that he said will celebrate his administration's accomplishments and energize supporters ahead of the 2026 midterm elections.… — NEWSMAX (@NEWSMAX) July 1, 2026

Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли.

Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение.

„Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той.

Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“.

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“, както и американски знамена.