Кърваво меле в Лондон: Четирима души бяха намушкани на търговска улица

Служители на спешните служби реагират на сигнали за намушкване в района на Бромли, Югоизточен Лондон, 10 септември 2026 г.

Четирима души са намушкани с нож на оживена търговска улица в Бромли, Югоизточен Лондон, като един от тях е в критично състояние.

Полицията е арестувала седем мъже във връзка с нападението, извършено след сигнал за сбиване около 14:15 ч.

Районът беше отцепен, няколко улици затворени и около 15 автобусни линии пренасочени; полицията заяви, че няма данни за заплаха за обществеността.

🚨 BREAKING NEWS: BLOOD ON BROMLEY HIGH STREET—MULTIPLE STABBED



Four people were stabbed in broad daylight on one of south London’s busiest shopping streets this afternoon and rushed to hospital.



Emergency crews raced to Bromley High Street at 2.19pm after 999 calls of a… pic.twitter.com/V81QMpGNI8 — Beckz (@BGoodun76420) September 10, 2026

Седем мъже са арестувани, след като други четирима бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, като един от пострадалите е в критично състояние, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Служители на реда са били извикани около 14:15 ч. заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли, съобщи лондонската полиция.

По-късно криминалисти и фотограф от полицията бяха забелязани да работят на мястото, а на земята бяха поставени маркери за веществени доказателства.

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Там пристигнаха и полицаи, медицински и хеликоптер.

Трима от четиримата ранени са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им, а един остава в критично състояние, съобщи полицията.

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Няколко улици останаха затворени вчера следобед, а движението в района на инцидента беше затруднено, съобщи британската автомобилна организация AA.

Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът „Чърч Хаус Гардънс“ беше отцепен.

„Разследването продължава и към момента няма данни за заплаха за обществеността“, заяви говорител на лондонската полиция.