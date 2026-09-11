Свят

Кърваво меле в Лондон: Четирима души бяха намушкани на търговска улица

Полицията е отцепила района, а движението по няколко улици и около 15 автобусни линии е било променено

11 септември 2026, 09:13
Служители на спешните служби реагират на сигнали за намушкване в района на Бромли, Югоизточен Лондон, 10 септември 2026 г.
Служители на спешните служби реагират на сигнали за намушкване в района на Бромли, Югоизточен Лондон, 10 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Четирима души са намушкани с нож на оживена търговска улица в Бромли, Югоизточен Лондон, като един от тях е в критично състояние.
  • Полицията е арестувала седем мъже във връзка с нападението, извършено след сигнал за сбиване около 14:15 ч.
  • Районът беше отцепен, няколко улици затворени и около 15 автобусни линии пренасочени; полицията заяви, че няма данни за заплаха за обществеността.

Седем мъже са арестувани, след като други четирима бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, като един от пострадалите е в критично състояние, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Служители на реда са били извикани около 14:15 ч. заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли, съобщи лондонската полиция.

По-късно криминалисти и фотограф от полицията бяха забелязани да работят на мястото, а на земята бяха поставени маркери за веществени доказателства.

Жена рани с нож няколко души в „Ковънт Гардън“

Там пристигнаха и полицаи, медицински и хеликоптер. 

Трима от четиримата ранени са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им, а един остава в критично състояние, съобщи полицията.

Двама полицаи бяха намушкани с нож в центъра на Лондон

Няколко улици останаха затворени вчера следобед, а движението в района на инцидента беше затруднено, съобщи британската автомобилна организация AA.

Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът „Чърч Хаус Гардънс“ беше отцепен.

„Разследването продължава и към момента няма данни за заплаха за обществеността“, заяви говорител на лондонската полиция.

Източник: БТА, Денис Киров    
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