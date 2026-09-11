Петролът отново удари небето: „Брент“ стигна $108,22

Цената на петрола продължава да се покачва заради напрежението в Близкия изток и ударите по кораби в Персийския залив.

Брентът достигна 108,22 долара за барел, а WTI - 103,07 долара, след ръст от над 6% и при двата сорта предходния ден.

Петролните цени трайно се задържат над 100 долара за барел - най-високо ниво от май насам, което увеличава натиска върху разходите на шофьорите и икономиката.

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Цената на петрола продължава да се покачва днес на фона на продължаващот напрежение в Близкия изток, предаде Франс прес.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 0,55 процента до 108,22 долара за барел в азиатската търговия, след като вчера отбеляза скок от 6,34 процента заради ударите по кораби в Персийския залив.

Петролът поскъпва за пета поредна сесия

Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.

Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.