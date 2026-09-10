Разкриха подробности за самолета на Зеленски, който едва не се сблъска с дрон над Молдова

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Самолетът с Володимир Зеленски беше задържан в Молдова, след като страната временно затвори въздушното си пространство заради навлезли руски дронове.

Един от дроновете падна край молдовската столица и предизвика пожар, а друг продължи към въздушното пространство на Румъния; общо 7 полета бяха забавени.

Норвежкият премиер заяви, че самолетът на Зеленски е бил „на косъм“ от сблъсък с дрон при излитането, докато украинският президент пътуваше за погребението на крал Харалд V.

Flight carrying Zelenskyy to Norway was delayed in Moldova because of drone incursionhttps://t.co/zWY9cpzihx — Economic Times (@EconomicTimes) September 10, 2026

Заминаването от Молдова на самолет, транспортиращ украинския президент Володимир Зеленски към Норвегия, беше забавено, след като властите затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство, цитиран от Ройтерс.

Самолетът на президента получил разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят.

Общо три излитания и четири кацания са били забавени, докато въздушното пространство на Молдова е било затворено.

„Срив“ на летищата в Москва заради украински дронове

Два руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Молдова, съобщиха молдовски официални представители във вторник. Единият падна в поле на север от столицата, предизвиквайки пожар, докато вторият продължи към румънското въздушно пространство.

Молдовският президент Мая Санду осъди нахлуването на дроновете като „сериозна заплаха за живота на хората“ и осъди руска атака с дрон срещу граничен пункт с Украйна, при която бяха убити двама души.

Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия.

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре снощи заяви пред обществената телевизия Ен Ер Ко, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон.

„Самолетът му е бил на косъм от сблъсък с дрон, точно когато се готвел да излети от Молдова. Това е реалността, с която той се сблъсква“, каза Стьоре, който обаче не посочи източника на информацията си, нито колко близо се е приближил дронът.

Зеленски снощи присъства на погребението на крал Харалд Пети от Норвегия заедно с други държавни глави в центъра на Осло. Той напусна Норвегия скоро след края на погребението.

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