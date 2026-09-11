Едър руски чиновник стана хит в мрежата: „Путин не може да го бутне през прозореца“

Д а го накарат да изчезне? Едва ли!

Новоназначен шеф в руското правителство се превърна в сензация в социалните мрежи тази седмица заради внушителната си физика, а интернет троловете бързо се пошегуваха, че на Владимир Путин ще му бъде доста трудно да го „бутне през прозореца“.

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Едрият ръководител на руската агенция за международно сътрудничество Игор Чайка стана обект на черен хумор, след като се появи на пресконференция с повече от впечатляващи размери.

🍖🍔🍩 “Russia and Armenia are like one big family — sometimes things go differently,” said Rossotrudnichestvo chief Igor Chaika



There’s an old saying: “In a big family, if you’re too slow, you miss out on dinner.” Chaika clearly wasn’t too slow — he seems to have eaten Armenia… pic.twitter.com/uABGrWEL1j — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2026

Снимките го показват как буквално закрива трибуната с микрофоните, докато обсъжда обтегнатите отношения между Русия и Армения.

„Успех на Путин, ако се опита да бутне този чиновник през прозореца“, написа с ирония потребителят WarMonitor в платформата X под снимка на масивния Чайка.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, “her şeyin yaşanabildiği büyük bir aile gibidir.”



— Rossotrudniçestvo Başkanı İgor Chaika pic.twitter.com/M0lE2wKCPM — Selâmi Haktan (@slmhktn) September 9, 2026

Черната шега е директен намек за десетките високопоставени руски служители, олигарси и критици на Путин, които загинаха при съмнителни обстоятелства - включително след падане от прозорци или балкони - от началото на войната в Украйна.

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Останалите го сравняват с Питър Грифин от анимирания сериал „Family Guy“.

Други пък защитават Игор Чайка с това, че външният вид не определя качествата на човека.

„Той е наистина голяма фигура в Русия“, пише друг.

Изображението на Чайка зад трибуната първоначално е заснето от руски държавни медии, но изглежда е било допълнително обработено с изкуствен интелект (AI) в публикацията на WarMonitor, за да изглежда чиновникът още по-едър в интернет.

Въпреки това оригиналната снимка, както и кадрите на Getty Images, показват, че масивният държавен шеф наистина се извисява значително над своите колеги.

По време на пресконференцията той застана зад редица микрофони на държавните руски медии „Звезда“, „Россия“, RT и „Спутник“.

Игор Чайка е известен бизнесмен и син на бившия главен прокурор на Русия Юрий Чайка.

Той беше назначен да оглави „Россотрудничество“ - Федералната агенция за ползите на Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество.