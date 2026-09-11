„Не мога да подвеждам хората“: Шефът на украинското разузнаване предупреждава, че Русия може да воюва до 2028 г.

Ръководителят на ГУР Олег Иващенко заяви, че Русия разполага с достатъчно ресурси да води война до 2028 г. Той също така предупреди за интензифициране на атаките с балистични и крилати ракети, реактивни дронове „Шахед“ и нови дронове-камикадзе.

Русия може да има достатъчно ресурси, за да продължи войната си срещу Украйна през 2027 и 2028 г., като същевременно подготвя интензивни атаки срещу енергийната инфраструктура на страната през предстоящите есен и зима, заяви шефът на украинското военно разузнаване.

Олег Иващенко, ръководител на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна, направи тази оценка в интервю за държавната информационна агенция „Укринформ“.

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„Не изключваме възможността Русия да има достатъчно ресурси, за да води война срещу Украйна през 2027 и 2028 г.“, каза той.

Иващенко заяви, че Украйна и нейните международни партньори трябва да работят заедно за ограничаване на достъпа на Русия до оборудване и материали, необходими за поддържане на нейното военно производство.

Иващенко подчерта, че санкциите трябва да се прилагат ефективно, и добави, че украинското разузнаване знае кои държави доставят на Русия електронни компоненти, машини и специализирани химикали. По думите му са се появили множество посреднически компании за доставка на стоки, които по-късно се използват от руската военна машина.

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Шефът на разузнаването каза още, че общественото недоволство от войната в самата Русия нараства, въпреки че остава неясно дали то може да се развие в значително протестно движение.

По данни на Иващенко над 60% от руснаците вече се противопоставят на войната - тенденция, която той отдаде на влошаващите се икономически условия и тежките загуби на бойното поле. Моделът на Русия за набиране на войници с договори до голяма степен се е изчерпал, а регионалните власти все по-трудно финансират плащанията, предлагани на новобранците.

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Иващенко оценява, че руските сили губят средно от 1200 до 1400 души на ден, като понякога цифрата достига 1500 души, включително убити и тежко ранени войници.

Русия подготвя комбинирани зимни атаки

Иващенко предупреди също, че Русия подготвя комбинирани атаки с използване на балистични и крилати ракети, реактивни дронове „Шахед“ и нови дронове-камикадзе.

Той посочи, че украинското разузнаване разполага с информация за съоръженията, които Русия възнамерява да атакува, оръжията, които планира да използва, и приблизителните срокове на потенциалните удари.

„Не мога да ви зарадвам и не мога да подвеждам хората. Като шеф на разузнаването трябва да говоря обективно. Хората трябва да разберат това и страната ни трябва да се подготви“, казва Иващенко.

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Според него основната цел на Русия е да намали военния потенциал на Украйна и нейните възможности за нанесени удари на далечни разстояния. Руските сили се опитват да атакуват складове за боеприпаси и да унищожат украински съоръжения за военно производство.

Енергийните съоръжения и топлоелектрическите централи се очаква да стават все по-честа цел с наближаването на студеното време, заяви Иващенко.

Той съобщи и за значително увеличение на използването на реактивни дронове от типа „Шахед“. Русия би могла да изпрати групи от 120, 300 или дори 500 дрона в един ден, като същевременно изстрелва балистични и крилати ракети.

Иващенко допълни, че Русия внедрява и нови дронове-камикадзе, които комбинират характеристики на реактивни безпилотни летателни апарати и крилати ракети. Той идентифицира оръжията като „Бандерол“ и „Дан-Т“, като отбеляза, че те могат да се движат със скорост от 500 до 700 км/ч и да се изстрелват както от въздушни, така и от наземни платформи.

Тези оръжия използват изкуствен интелект и машинно зрение за подобряване на точността и работят с по-голяма автономност, което ги прави по-малко зависими от външно насочване и по-трудни за прихващане.

Той посочи, че бойните им глави тежат над 130 килограма - значително по-тежки от тези на дроновете от типа „Шахед“ или „Геран“, които по думите му са между 50 и 90 килограма.

Балистичните ракети, особено „Искандер“ и „Циркон“, остават сред най-трудните цели за прихващане от украинската противовъздушна отбрана, каза Иващенко.

Противодействието им изисква съвременни системи за противоракетна отбрана и адекватен резерв от ракети-прихващачи.

„Врагът се адаптира. А нашата задача е да се адаптираме по-бързо“, каза Иващенко.

Иващенко заяви, че военното разузнаване работи директно с Военновъздушните сили на Украйна, като им предоставя информация за потенциални заплахи. Той добави, че осигуряването на достатъчен брой ракети-прихващачи PAC-3 за системите за ПВО Patriot остава приоритет за президента Володимир Зеленски, неговия кабинет, украинските дипломати и разузнавателните служби.