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„Не мога да подвеждам хората“: Шефът на украинското разузнаване предупреждава, че Русия може да воюва до 2028 г.

Шефът на ГУР Олег Иващенко предупреди за ресурсите на Москва да води война още години. Русия подготвя масирани зимни удари срещу енергетиката с нови реактивни дронове с изкуствен интелект, крилати и балистични ракети

11 септември 2026, 10:39
„Не мога да подвеждам хората“: Шефът на украинското разузнаване предупреждава, че Русия може да воюва до 2028 г.
Олег Иващенко   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Ръководителят на ГУР Олег Иващенко заяви, че Русия разполага с достатъчно ресурси да води война до 2028 г. Той също така предупреди за интензифициране на атаките с балистични и крилати ракети, реактивни дронове „Шахед“ и нови дронове-камикадзе.

Русия може да има достатъчно ресурси, за да продължи войната си срещу Украйна през 2027 и 2028 г., като същевременно подготвя интензивни атаки срещу енергийната инфраструктура на страната през предстоящите есен и зима, заяви шефът на украинското военно разузнаване.

Олег Иващенко, ръководител на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна, направи тази оценка в интервю за държавната информационна агенция „Укринформ“.

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„Не изключваме възможността Русия да има достатъчно ресурси, за да води война срещу Украйна през 2027 и 2028 г.“, каза той.

Иващенко заяви, че Украйна и нейните международни партньори трябва да работят заедно за ограничаване на достъпа на Русия до оборудване и материали, необходими за поддържане на нейното военно производство.

Иващенко подчерта, че санкциите трябва да се прилагат ефективно, и добави, че украинското разузнаване знае кои държави доставят на Русия електронни компоненти, машини и специализирани химикали. По думите му са се появили множество посреднически компании за доставка на стоки, които по-късно се използват от руската военна машина.

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Шефът на разузнаването каза още, че общественото недоволство от войната в самата Русия нараства, въпреки че остава неясно дали то може да се развие в значително протестно движение.

По данни на Иващенко над 60% от руснаците вече се противопоставят на войната - тенденция, която той отдаде на влошаващите се икономически условия и тежките загуби на бойното поле. Моделът на Русия за набиране на войници с договори до голяма степен се е изчерпал, а регионалните власти все по-трудно финансират плащанията, предлагани на новобранците.

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Иващенко оценява, че руските сили губят средно от 1200 до 1400 души на ден, като понякога цифрата достига 1500 души, включително убити и тежко ранени войници.

Русия подготвя комбинирани зимни атаки

Иващенко предупреди също, че Русия подготвя комбинирани атаки с използване на балистични и крилати ракети, реактивни дронове „Шахед“ и нови дронове-камикадзе.

Той посочи, че украинското разузнаване разполага с информация за съоръженията, които Русия възнамерява да атакува, оръжията, които планира да използва, и приблизителните срокове на потенциалните удари.

„Не мога да ви зарадвам и не мога да подвеждам хората. Като шеф на разузнаването трябва да говоря обективно. Хората трябва да разберат това и страната ни трябва да се подготви“, казва Иващенко.

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Според него основната цел на Русия е да намали военния потенциал на Украйна и нейните възможности за нанесени удари на далечни разстояния. Руските сили се опитват да атакуват складове за боеприпаси и да унищожат украински съоръжения за военно производство.

Енергийните съоръжения и топлоелектрическите централи се очаква да стават все по-честа цел с наближаването на студеното време, заяви Иващенко.

Той съобщи и за значително увеличение на използването на реактивни дронове от типа „Шахед“. Русия би могла да изпрати групи от 120, 300 или дори 500 дрона в един ден, като същевременно изстрелва балистични и крилати ракети.

Иващенко допълни, че Русия внедрява и нови дронове-камикадзе, които комбинират характеристики на реактивни безпилотни летателни апарати и крилати ракети. Той идентифицира оръжията като „Бандерол“ и „Дан-Т“, като отбеляза, че те могат да се движат със скорост от 500 до 700 км/ч и да се изстрелват както от въздушни, така и от наземни платформи.

Тези оръжия използват изкуствен интелект и машинно зрение за подобряване на точността и работят с по-голяма автономност, което ги прави по-малко зависими от външно насочване и по-трудни за прихващане.

Той посочи, че бойните им глави тежат над 130 килограма - значително по-тежки от тези на дроновете от типа „Шахед“ или „Геран“, които по думите му са между 50 и 90 килограма.

Балистичните ракети, особено „Искандер“ и „Циркон“, остават сред най-трудните цели за прихващане от украинската противовъздушна отбрана, каза Иващенко.

Противодействието им изисква съвременни системи за противоракетна отбрана и адекватен резерв от ракети-прихващачи.

„Врагът се адаптира. А нашата задача е да се адаптираме по-бързо“, каза Иващенко.

Иващенко заяви, че военното разузнаване работи директно с Военновъздушните сили на Украйна, като им предоставя информация за потенциални заплахи. Той добави, че осигуряването на достатъчен брой ракети-прихващачи PAC-3 за системите за ПВО Patriot остава приоритет за президента Володимир Зеленски, неговия кабинет, украинските дипломати и разузнавателните служби.

Източник: kyivpost    
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