„Възраждане“ с остър коментар за интервютата на английски език след волейболния мач между България и РСМ

Заседанието на Народното събрание е посветено изцяло на парламентарен контрол, като министрите ще отговарят на всички отправени депутатски въпроси.

„Възраждане“ обвини делегацията на Северна Македония в политическо насилие, след като македонски волейболисти били задължени да дават интервюта на английски пред български журналисти.

Костадин Костадинов поиска България да признае две регионални писмени норми на българския език - в Македония и сред банатските българи, включително чрез евентуална промяна на Конституцията.

Костадинов: Темата Северна Македония е приключена

С декларация на „Възраждане“ започна заседанието на Народното събрание, което е посветено изцяло на парламентарен контрол.

На въпроси на депутати ще отговарят министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев, Евтим Милошев. Контролът ще продължи, докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите.

В декларацията лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи, че преди два дни в София се е играл волейболен мач между България и Република Северна Македония (РСМ). Станахме свидетели на безпрецедентна ситуация – срамна, неприятна, коментира той. Български журналисти взимаха интервюта от всички играчи, включително от македонските национали, но отговорите от тях бяха давани на английски език. Те сами си казаха, че са ги задължили от македонската делегация да отговарят на английски, което представлява политическо насилие, заяви Костадинов. Той отбеляза, че президентът на РСМ Гордана Силяновска-Давкова също е отговаряла на английски език, но тя е политик.

Лидерът на „Възраждане“ каза, че каталонците в регионалната си конституция са написали, че каталонският език има и свое регионално название, наречено валенсиански. „Ние трябва ясно и категорично да го отбележим, дори ако щете и с промяна в нашата Конституция, че българският език има две други регионални норми, писмени – едната в Македония, и другата е на банатските българи, която даже се пише и на латиница“, заяви Костадинов.