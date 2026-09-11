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Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.

Предвижда се първо увеличение с 30%, а през следващите две години с по още 35%

Маргарита Костадинова

11 септември 2026, 10:17
Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.
Данъчните оценки не са актуализирани от 2007 г., а планираната промяна предвижда общото им увеличение да достигне 100% до края на 2029 г.   
Източник: istock

Д анъчните оценки на имотите ще бъдат увеличени общо със 100% до края на 2029 г., като промяната ще бъде направена на три етапа.

Още от следващата година се предвижда актуализация с 30%, а през 2028 и 2029 г. ще има още две увеличения от по 35%, пише „Сега“.

За намерението съобщи в ефира на БНТ депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев. По думите му в пакета с данъчните закони ще има нови приходни мерки въпреки обявеното намерение данъците да не се увеличават.

Имотният данък може да се вдигне с до 30%

„Едното от нещата, за които и друг път е ставало въпрос, но се надявам да се осъществи, е актуализацията на данъчните оценки на имотите. Защото от 2007 г. данъчните оценки си седят на котва 2007 г. От тогава най-малкото инфлацията се е вдигнала няколко пъти, така че за мен няма нищо по-нормално да има една актуализация“, заяви Белчев.

По думите му първата стъпка ще бъде увеличение с 30%, а през следващите две години се очакват още две повишения с по 35%.

„Така че в края на 2029 г. ще имаме една актуализация със 100%“, обясни той.

Засега няма повече подробности

Към момента няма повече детайли за начина, по който ще бъде направено увеличението, нито оценка на въздействието, която да покаже как промяната ще се отрази на пазара на имоти и върху плащаните от хората данъци и такси.

Не е ясно и дали управляващите възнамеряват да променят ставката, по която се определя данък сгради.

В момента общините могат да определят ставката в диапазон от 0,1 до 4,5 промила върху данъчната оценка. Ако тя остане без промяна, а данъчните оценки се увеличат, това ще означава по-висока сума за плащане от собствениците.

За първо жилище данъкът се плаща върху намалена наполовина основа.

Нови данъчни оценки може да оскъпят сделките с имоти

От години постъпленията от данък сгради се определят като изоставащи спрямо развитието на имотния пазар.

Промяната ще засегне и сделките с имоти

Увеличението на данъчните оценки няма да има значение само за годишния данък върху имота.

Много сделки се сключват на данъчна оценка, а не на реално договорената стойност. По действащите правила ставката е от 0,1 до 3% върху данъчната оценка на имота.

Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет, така че по-високите стойности могат да се отразят и на този разход.

Идеята за промяна не е нова

Вдигането на данъчните оценки е намерение, обявено от управляващото мнозинство още в началото на мандата.

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Първоначалната идея обаче е била различна и е предвиждала диференциране на данъка според броя на притежаваните имоти. Впоследствие от „Прогресивна България“ са признали, че подобен модел е труден за прилагане.

Данъчните оценки не са актуализирани от 2007 г. и изостават от реалните стойности на пазара. България е била критикувана и от различни международни институции за разминаването с пазарните цени и ниските данъчни постъпления по това перо.

Редактор: Маргарита Костадинова
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