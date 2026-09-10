Учени с важно предупреждение: Август счупи всички рекорди за жега

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Разкриха подробности за самолета на Зеленски, който едва не се сблъска с дрон над Молдова

Тръмп взриви конгреса на републиканците: Всеки американец ще получи по $5000, ако спечелим изборите през ноември

А вгуст е бил най-горещият месец, откакто се водят регистри за времето, изравнявайки се с юли 2023 г., според службата на ЕС за климатичните промени.

Рекордът се дължи на комбинация от климатичните промени и нарастващото влияние на явлението Ел Ниньо, изтласкващо топлина в атмосферата над Тихия океан, съобщава Би Би Си (BBC).

Температурите за месеца бяха с 1,65°C над прединдустриалните нива, надминавайки критичния праг от 1,5°C, договорен от страните с цел избягване на най-лошите последствия от климатичните промени. Въпреки че един-единствен месец над 1,5°C не означава трайно преминаване на прага, той показва тенденция към преминаването на тази граница.

Месецът отбеляза и най-горещото лято в Западна Европа, като високите температури тласнаха сезона отвъд смъртоносната жега от 2003 г.

Д-р Саманта Бърджис, стратегически ръководител за климата в „Коперник“, описа август като „забележителен месец в световните климатични записи“, а последиците от него „все повече се усещат от общностите, икономиките и екосистемите по целия свят“.

Комбинацията от рекордни температури на въздуха, рекордна топлина на океана и изключителното лято в Европа показва как климатичните промени вече тласкат към крайности „както атмосферата, така и океаните“, каза тя.

Ръководителят на ООН по въпросите на климата Саймън Стийл заяви, че рекордът ясно показва въздействието на човечеството върху климата.„Доказателствата са неоспорими: това е спираловидно нарастващата цена на пристрастеността на човечеството към изкопаемите горива и глобалната климатична криза, която тя подхранва“, каза той.

Освен продължаващото въздействие от използването на изкопаеми горива, появата на мощен Ел Ниньо влошава нещата, казват изследователите. Ел Ниньо е естествен климатичен модел, при който ивица от източния Тихи океан необичайно се затопля, освобождавайки огромни количества съхранена океанска топлина в атмосферата и тласкайки глобалните температури нагоре за около година.

Този, който се наблюдава в момента, все още се засилва и може да се превърне в един от най-мощните в историята, според екипа на „Коперник“. Най-голямото въздействие на това природно явление върху глобалните температури се очаква да се усети през следващата година, което означава, че поредицата от рекорди може да продължи.

Тази перспектива идва след лято, което доведе Западна Европа до най-горещото от началото на измерванията. Това се потвърди и в Обединеното кралство, където отбелязаха най-горещото си лято, откакто водят записи от 1884 г. насам – рекорд, който според Метеорологичната служба на страната е станал около 130 пъти по-вероятен заради причинените от човека климатични промени.

Тези данни носят „много реална човешка цена“, заяви д-р Клеър Барнс, изследовател на екстремните метеорологични явления в Импириъл Колидж Лондон.

Жегата в Обединеното кралство и Европа наруши учебния процес, натовари болниците, засегна производството на храни, подхрани пожари и суша и отне живота на „десетки хиляди хора“, каза тя.

Тя отхвърли идеята, че подобни лета вече са просто „новото нормално“. „Докато не спрем да изгаряме изкопаеми горива, тези рекорди ще продължат да падат, а екстремните явления ще се влошават по-бързо, отколкото сме в състояние да се адаптираме. От решаващо значение е, че колко по-лошо ще позволим да стане, остава в нашите ръце“.