Нивото на Дунав продължава да пада: До 6 см спад за 24 часа

Исторически ниските нива и рекордното засушаване сковаха река Дунав в Унгария, Сърбия, Румъния и България

Нивото на Дунав е спаднало минимално с 1–6 см през последното денонощие по всички български водомерни постове.

Най-голям е спадът при Силистра, където нивото е -110 см, а при Русе е -121 см спрямо условната кота нула.

Всички ограничения за газенето на корабите остават в сила, но няма нови случаи на заседнали плавателни съдове; хидроложката обстановка остава усложнена.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 сантиметра. Най-значителен е спадът при Силистра, където е отчетено ниво от минус 110 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе нивото е минус 121 сантиметра, отчетоха от ИАППД.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка остава усложнена.