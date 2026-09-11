Нивото на Дунав продължава да пада: До 6 см спад за 24 часа

- Нивото на Дунав е спаднало минимално с 1–6 см през последното денонощие по всички български водомерни постове.
- Най-голям е спадът при Силистра, където нивото е -110 см, а при Русе е -121 см спрямо условната кота нула.
- Всички ограничения за газенето на корабите остават в сила, но няма нови случаи на заседнали плавателни съдове; хидроложката обстановка остава усложнена.
Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула
Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).
Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 сантиметра. Най-значителен е спадът при Силистра, където е отчетено ниво от минус 110 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе нивото е минус 121 сантиметра, отчетоха от ИАППД.
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън корабоплавателния път.
Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.
Хидроложката обстановка остава усложнена.