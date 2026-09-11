Без диаманти и блясък: Марая Кери изненада с „мръсни“ дънки за 850 долара

М арая Кери размени обичайните си бляскави рокли и диамантени бижута с протрити и „замърсени“ дънки по време на разходка в Ню Йорк. 57-годишната изпълнителка бе уловена от фотографи на излизане от баровски покрив в манхатънския хотел Peninsula, съобщава Page Six.

За излизането си поп дивата бе заложила на широки дънки на шведския бранд Acne Studios на стойност 850 долара. Моделът се отличава с „ръчно нанесени петна от боя и зацапвания за автентичен захабен ефект“. Кери ги комбинира с мрежеста тениска от същата марка за 580 долара, изпъстрена с графити и драсканици, напомнящи направени с маркер.

Въпреки непринудения си облеклов избор, певицата не бе изневерила напълно на познатия си лукс - тя завърши визията с овални слънчеви очила Gucci (430 долара) и чехли на платформа Hermès за 1000 долара.

Mariah Carey trades her signature sparkles for $850 dirt-stained jeans and grungy layered tee https://t.co/xDNJDl3krC pic.twitter.com/ayxrkmHlDU — New York Post (@nypost) September 10, 2026

Случайно съвпадение или стилово съперничество?

Любопитен детайл е, че абсолютно същият модел захабени дънки бе забелязан и върху друга голяма звезда - Дженифър Лопес, която ги носи по време на разходка из Ню Йорк през април 2024 г.

Предвид дългата история на вражда между двете, модният избор най-вероятно е чисто съвпадение. Кери стана автор на култовата фphrase „Не я познавам“, когато я попитаха за Лопес в интервю през 2003 г., а миналата година за пореден път потвърди хладното си отношение към колежката си.

Преди юбилея на „Glitter“

Небрежният вид на изпълнителката бе по-скоро изключение за седмицата. Само броени дни по-рано тя се появи в класическия си бляскав стил - с рокля на Louis Vuitton за 4500 долара и ботуши Gucci за 2300 долара за вечеря в италиански ресторант в Манхатън.

Градските излизания на звездата идват броени седмици преди бляскавото юбилейно преиздаване на албума ѝ „Glitter“ по случай 25 години от излизането му. Музикалният проект от 2001 г., който първоначално претърпя търговски неуспех, днес се радва на статут на класика сред феновете на певицата и за първи път излиза на винил с неиздавани досега песни.