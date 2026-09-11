Тръмп отхвърли искане на Саудитска Арабия да нанесе удари срещу хусите

- Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е призовал Доналд Тръмп в два телефонни разговора да нанесе удари срещу йеменските хуси.
- Тръмп е отхвърлил искането, според двама американски официални представители, цитирани от „Аксиос“.
- Белият дом засега няма намерение да предприема преки военни действия срещу хусите.
Хусите се заканиха с ответни удари срещу САЩ и Великобритания
Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман снощи се обади два пъти на американския президент Доналд Тръмп и го призова да нанесе удари срещу йеменските бунтовници хуси, съобщи изданието “Аксиос”, цитирано от Ройтерс, позовавайки се на двама официални представители на американското правителство.
САЩ: Няма да се поколебаем срещу хусите
Тръмп е отхвърлил искането, уточниха те и добавиха, че в момента Белият дом няма намерение да предприема преки военни действия срещу хусите.
Trump rejects Saudi request to strike Houthis as group advances towards Red Sea chokepoint https://t.co/2HzPlvUDbz— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) September 11, 2026