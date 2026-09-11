Технологии

Известията в Android не работят? Ето какво да правим

Нотификациите в смартфоните са много важен елемент от изживяването, но понякога не работят както трябва - може да се показват по-късно или изобщо да не са активни, като причините за това може да са различни, но са лесни за коригиране

Мартин Дешев Мартин Дешев

11 септември 2026, 09:56
Известията в Android не работят? Ето какво да правим
Източник: Google Inc.

И звестията би трябвало да бъдат една от най-простите функции на смартфона. Когато пристигне съобщение или имейл, или пък някое приложение изисква вниманието ви, телефонът ви уведомява за това. Въпреки това, за някои потребители на Android този процес е изненадващо ненадежден. Известията могат да пристигнат минути или дори часове след реалното им изпращане. 

При ежедневни съобщения това може да не е от голямо значение – споделеното от приятел видео в Instagram може да почака. Съвсем различен е случаят с известие за промяна в служебна среща, важен имейл или сигнал за сигурност. И макар лошата връзка очевидно да може да причини забавяне, понякога причината се крие в самите функции на Android за пестене на батерия и данни. 

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Когато известията не пристигат в реално време, причината рядко е неизправно приложение или сървър, отбелязва How-to Geek. Вместо това, забавянето на известията почти винаги се дължи на вградени функции на Android за оптимизиране на батерията и потреблението на данни, предназначени да удължат времето за работа на устройството. 

В основата на проблема много често е системата за управление на захранването на Android. По дизайн операционната система рутинно поставя фоновите приложения в състояние на ниска мощност, за да пести енергия. Въпреки че това поддържа телефона да работи по-дълго, то също така ограничава фоновата синхронизация на данните, като задържа насочените известия, докато потребителят ръчно не стартира приложението или системата не извърши планирана пакетна актуализация. 

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Най-простото решение е да изключите функцията за пестене на батерията, когато е важно да получавате незабавни известия. В зависимост от производителя на телефона, настройката може да се нарича „Режим за пестене на енергия“ или да предлага „Балансиран режим“. 

Съществува и по-специфична настройка в Android, която може да доведе до подобни проблеми: оптимизация на батерията за отделни приложения. Android се опитва да пести енергия, като ограничава приложенията, които не се използват често. Това обикновено е разумно, но може да се случи така, че да отваряте рядко дадено приложение, например имейл клиент, Slack или Asana, и въпреки това да се нуждаете от незабавно получаване на известията от него. 

Android може да дава приоритет на често използваните от вас приложения, като същевременно ограничава фоновата активност на останалите. За важните приложения отидете в „Настройки“ > „Приложения“ > „Вижте всички приложения“, изберете съответното приложение и потърсете опцията за използване на батерията. Ако е налична, промяната на настройката от „Оптимизирано“ на „Без ограничения“ дава на приложението повече свобода за работа във фонов режим. Конкретните наименования на настройките може да варират при различните производители.

Ограниченията за използване на данни представляват още една често срещана пречка пред получаването на известия в реално време. Функцията „Пестене на данни“ (Data Saver) в Android ограничава фоновия трафик през мобилната мрежа, за да поддържа потреблението на данни в рамките на лимитите на тарифния план.

Когато е активирана, тази функция може да блокира приложения да осъществяват връзка с отдалечени сървъри за известия (push сървъри) чрез мобилната мрежа. Потребителите могат или да изключат „Пестене на данни“ от настройките за мрежа и интернет или да предоставят на важни приложения за съобщения права за неограничено използване на данни във фонов режим чрез подменюто на самата функция.

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По-новите версии на Android включват функции за „хибернация“ на приложенията. Те често са обозначавани като „Спиране на активността на приложението, ако не се използва“ или „Управление на неизползваните приложения“. Ако дадено приложение не бъде отваряно в продължение на няколко седмици, системата отнема разрешенията му и спира фоновите му процеси. Деактивирането на тази функция за конкретни приложения предотвратява отнемането от страна на Android на разрешенията за фонови известия при приложения, които се използват рядко, като например инструменти за пътуване или допълнителни услуги за съобщения.

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И накрая, понякога производителите добавят собствени системи за управление на батерията към стандартните функции на Android. Ако известията продължават да се забавят дори след проверка на обичайните настройки, следващото място, което си струва да проверите, са специфичните за производителя настройки за управление на батерията. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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