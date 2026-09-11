Джиджи Хадид за майчинството, модата и специалната връзка с Томи Хилфигър

К огато Томи Хилфигър я повика, Джиджи Хадид винаги е готова за подиума. Преди да дефилира на Седмицата на модата в Ню Йорк за ревюто на дизайнера, тя трябваше да завърши една още по-важна задача - да заведе 5-годишната си дъщеря Кай на училище, съобщи E!News.

„Тази сутрин оставих дъщеря си за втория ѝ учебен ден и дойдох директно тук. Определено това е съвсем нова версия на Седмицата на модата за мен, но да се върна за шоуто на Томи е толкова носталгично и означава много за мен“, сподели 30-годишният супермодел пред E!.

Хадид разкри, че малката Кай вече напълно разбира професията на майка си, обожава ярките цветове и платовете и дори прави свои собствени импровизирани дефилета у дома. „Тя си прави малки котешки пътечки, а на мен ми казва: 'Мамо, ти си охраната!' Така че понякога се правя на гардероб или охрана в края на подиума“, разказва с усмивка звездата.

Gigi Hadid is already preparing for a future runway star. 🥹 She details her daughter Khai's interest in modeling during the Tommy Hilfiger Spring 2027 Runway Show. https://t.co/Ju8J6FQqOx pic.twitter.com/YQM84cauHA — E! Insider (@einsider) September 10, 2026

Приятелство, изградено с доброта

Хадид и Хилфигър имат дългогодишно сътрудничество, което започна още през 2016 г. със съвместната им колекция Tommy x Gigi. За дизайнера моделът е не просто муза, а „може би най-важната звезда в социалните мрежи в света, която въпреки това е стъпила здраво на земята, умна и изключително възпитана“.

От своя страна Джиджи не пести похвалите си за модната икона: „За повече от четири десетилетия Томи е иконична сила, която оформя същността на класическия американски стил. Но неговото влияние надхвърля дизайна. Той е щедър, искрен и изключително любезен партньор, който ръководи с творчество, намерение и сърце“.

Новите лица в семейството на марката

Като едно от основните лица на бранда, Хадид бе сред първите, които приветстваха и най-новото глобално амбасадорско попълнение на марката - съпругът на нейната близка приятелка Тейлър Суифт, Травис Келси.

За Хадид перфектният баланс между класическия стил на Източното крайбрежие, присъщ за Хилфигър, и нейното собствено духа на Западното крайбрежие прави тази съвместна работа една от най-успешните в историята на съвременната мода.