Румъния вдигна два F-16 след засечени въздушни цели край границата с Украйна

Румънският военен радар е засекъл около 4:15 ч. група въздушни цели близо до украинската граница, на около 16 км северно от Вилкове.

Два румънски F-16 са излетели от авиобаза Борча за наблюдение, а жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез Ro-Alert.

Въздушната тревога е отменена в 6:30 ч., без да бъде регистрирано навлизане на въздушни цели в румънското въздушно пространство.

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е установила днес около 4:15 ч. група въздушни цели на около 16 километра северно от Вилкове (Украйна) в близост до границата с Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча (Югоизточна Румъния) е изпратено в 4:36 ч. чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Тревога в Румъния: Чужд обект навлезе във въздушното пространство, вдигнаха F-16

Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, намиращи се в режим на бойно дежурство по линия на мисията „Въздушна полиция“ в авиобаза Борча, излетяха за наблюдение на ситуацията, се посочва в съобщение на Министерството на националната отбрана.

Въздушната тревога в северната част на окръг Тулча е отменена в 6:30 ч., като не са регистрирани навлизания във въздушното пространство на страната, съобщава още Министерството на националната отбрана.