Свят

2977 имена, които няма да бъдат забравени - Америка отбелязва годишнината от 11 септември

На възпоменателните церемонии ще присъстват Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и четирима бивши президенти.

11 септември 2026, 07:07
11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка
11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка   
Източник: БТА
  • Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември 2001 г., при които загиват 2977 души след отвличането на четири самолета и атаките срещу Световния търговски център и Пентагона.
  • Годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателни церемонии в Ню Йорк и Пентагона, на които ще присъстват Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и четирима бивши президенти на САЩ.
  • Предполагаемият организатор Халид Шейх Мохамед остава в Гуантанамо, а процесът му е насрочен за юни 2028 г.; атентатите поставят началото на продължили десетилетия войни и над 900 000 жертви.

25 години след 11 септември: Денят, в който светът се срути

Днес се навършват 25 години от терористичните атаки в САЩ, в които загинаха близо 3000 души, предадоха световните агенции.

Преди четвърт век на 11 септември сутринта местно време два похитени от терористи самолета са врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Последва пожар и кулите близнаци рухнаха една след друга. Трети похитен самолет се вряза в сградата на Пентагона във Вашингтон, която беше частично разрушена. Четвърти похитен самолет се разби в района на Шанксвил, в щата Пенсилвания, след като пътниците се разбунтуваха срещу терористите и машината така и не успя да достигне планираната от тях цел. При терористичните актове загинаха общо 2977 души, като от тях най-много бяха в двете кули на СТЦ, припомнят агенциите.

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка
11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка Източник: Getty Images

По повод годишнината от атентатите ще има няколко  възпоменателни церемонии. На церемонията в Пентагона ще присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп. На церемонията в Ню Йорк на мястото, на което преди 25 години се издигаха кулите близнаци, известно като Кота нула, ще присъстват вицепрезидентът Джей Ди Ванс и трима бивши президенти – демократите Джо Байдън, Барак Обама и Бил Клинтън, както и републиканецът Джордж Буш-младши, който беше държавен глава на САЩ по време на атентатите.

Предполагаем мозък на атентатите от 11 септември 2001 г. е Халид Шейх Мохамед, един от основните командири на  Осама бин Ладен, лидера на терористичната група „Ал Каида“, поела отговорност за атаките.  Халид Шейх Мохамед е от 20 години в затвора във военната база в  Гуантанамо и неотдавна стана ясно, че процесът срещу него ще започне на 5 юни 2028 г. Осама бин Ладен беше ликвидиран при американска специална операция в Пакистан преди 15 години.

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка
11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка Източник: Getty Images

Атентатите от 11 септември 2001 г. доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, в които загинаха над 900 000 души, предимно в конфликтите в Афганистан и Ирак, отбелязва Ройтерс.

Днес по повод годишнината от атентатите в Съвета за сигурност на ООН ще има дебат по темата за борбата срещу тероризма.

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка
16 снимки
11 септември
11 септември
11 септември
11 септември
Източник: БТА, Габриела Големанска    
11 септември 2001 г атентати Световен търговски център Пентагон САЩ годишнина жертви Халид Шейх Мохамед Гуантанамо Доналд Тръмп
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