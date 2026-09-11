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Хаос във въздуха: Пияна рускиня ухапа стюардеса и принуди самолет да кацне извънредно

Пияна руска пътничка предизвика хаос по време на полет от Милано за Нюарк. След като екипажът ѝ отказал още алкохол, тя опитала да отвори вратата на самолета, ухапала стюардеса и нанесла удар на друг пътник, принуждавайки пилотите да кацнат извънредно

Стела Христова Стела Христова

11 септември 2026, 10:52
Хаос във въздуха: Пияна рускиня ухапа стюардеса и принуди самолет да кацне извънредно
Източник: iStock

П ияна руска пътничка, пътуваща за парти в Ню Йорк, е била овладяна от петима души, след като направила опит да отвори вратата на самолета по време на полет. Впоследствие тя е ухапала и ритнала стюардеса, отказала да ѝ сервира още алкохол, сочат съдебни документи The New York Post.

Хаосът доведе до извънредно пренасочване на полета от Италия към щата Мейн във вторник. Инцидентът се случва само дни след друг подобен случай, при който полет за Нюарк беше отклонен, а агресивен пътник бе обезвреден с тиксо и пластмасови връзки към седалката си.

Според клетвената декларация 36-годишната Кристина Кедишева се е държала неадекватно и е фъфлела, докато настоявала за още алкохол. Когато екипажът отказал да я обслужи, тя започнала да заснема служителите с телефона си и ги нарекла "расисти".

След като игнорирала разпорежданията на капитана да се върне на мястото си, Кедишева посегнала към дръжката на задната врата на самолета. Петима членове на екипажа и пътници се намесили незабавно, за да я удържат.

По време на борбата жената ухапала една от стюардесите по китката и я ритнала в корема, причинявайки ѝ травма в рамото и затруднения с дишането. Очевидци описват поведението на Кедишева като абсолютно неконтролируемо. Тя е одраскала и друг пътник по ръката, което е наложило оказване на медицинска помощ.

Агресивната пътничка продължила да се мята в предпазните колани в продължение на близо три часа. Това принудило екипажа на Полет 18 на United Airlines да кацне извънредно в Бангор, Мейн, малко преди обяд във вторник.

Веднага след кацането Кедишева е била арестувана от местната полиция, служители на Граничната сигурност на САЩ и специални агенти на ФБР.

При разпита пред ФБР, извършен с преводач от руски език, Кедишева обяснила, че пътувала за Ню Йорк, за да отпразнува 40-ия рожден ден на своя приятелка. Тя признала, че е изпила три чаши червено вино и уиски с кола през първите часове на полета, но твърди, че екипажът е започнал да се държи грубо с нея, след като ѝ отказал допълнително питие.

Кедишева обвинила стюардесата за възникналия конфликт и заявила, че физическата сблъсък започнал, когато "някакъв италианец" се намесил и отнел мобилния ѝ телефон. Тя отрекла да е хапала когото и да било, но допуснала, че може да е одраскала някого.

"Всичко се случи толкова бързо и беше твърде много. Може би съм го направила, но мисля, че е нормално в подобна ситуация", заявила тя пред агентите на ФБР.

Видеоклип, извлечен от телефона на задържаната, показва как тя заснема споровете си с екипажа, настоява за още алкохол и отказва да седне, въпреки предупрежденията, че пилотът ще кацне извънредно в Канада, ако тя не се съобрази с разпорежданията.

Кедишева вече е изправена пред федералния съд в Мейн по обвинения в възпрепятстване работата на самолетен екипаж и физическо нападение.

По данни на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), от началото на 2026 година авиокомпаниите са съобщили за над 1200 инцидента с недисциплинирани пътници. Законът предвижда глоби до 43 658 долара за всяко отделно нарушение при нападение над член на екипажа.

От United Airlines потвърдиха, че Полет 18 - самолет Boeing 777 с 274 пътници и 13-членен екипаж - е кацнал безопасно в Бангор. След като нарушителката е била предадена на властите, лайнерът е продължил маршрута си към Нюарк.

Случаят се развива само дни след друг подобен инцидент по линията за Нюарк. Тогава 67-годишният Артър Лъндийн бе арестуван, след като отправи расистки и хомофобски обиди към екипажа и прояви физическо насилие по време на полет на American Airlines от Далас. По данни на полицията той е бил завързан с тиксо и свински опашки от пътниците и екипажа, а самолетът бе пренасочен извънредно към Балтимор. Компанията, в която Лъндийн е работил като агент на недвижими имоти, съобщи, че той вече е уволнен.

Редактор: Стела Христова
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