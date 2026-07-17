От суеверие президентът на Аржентина няма да гледа финала на живо

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей съобщи, че няма да присъства на финала на световното първенство по футбол от суеверие.

В интервю за радио "Ел Обсервадор" той заяви, че ще гледа двубоя между Аржентина и Испания в резиденцията си в Оливос, откъде е проследил и предходните двубои. Той добави, че дори има специално яке, с което гледа мачовете.

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния мач с Швейцария, когато швейцарците са вкарали, но след това го е облякъл отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания.

Според поверието "кабала", което е широко разпространено в Аржентина, феновете трябва да пресъздават същите условия, когато любимият им отбор е спечелил, за да може той да продължи с победите.

Безпрецедентна атака срещу Аржентина: Фенове искат изваждането ѝ от Мондиал 2026

Финалът на световното първенство ще се играе тази неделя в Ню Джърси от 22:00 часа българско време, като Аржентина ще се стреми към втора поредна и общо четвърта титла.