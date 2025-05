ФБР разкри самоличността на бомбения атентатор от Палм Спрингс

О фициален представител на ФБР съобщи, че е идентифициран основен заподозрян за бомбата, която избухна в събота близо до клиника за репродуктивно здраве в Палм Спрингс, Калифорния, предаде Ройтерс.

Ейкил Дейвис, помощник-директор на местния офис на ФБР в Лос Анджелис, каза, че става въпрос за 25-годишен мъж на име Гай Едуард Барткъс. "Лицето е имало нихилистични идеи и нападението срещу инвитро клиниката е било целенасочено. Няма грешка. Ние смятаме това… за преднамерен акт на тероризъм", добави Дейвис.

Father of Palm Springs fertility clinic bombing suspect speaks out: "After Twentynine Palms he just changed" Guy Edward Bartkus, 25, is believed to be the suspect behind a bombing outside of a fertility... https://t.co/kmRYe3vprJ pic.twitter.com/dMSII1eyF3

Бомбата бе детонирана в събота малко преди 11:00 ч. местно време (21:00 часа българско време) в кола, паркирана пред клиниката. При взрива загина един човек и най-малко четирима бяха ранени. Официални лица вчера заявиха, че нито един ембрион, съхраняван в лечебното заведение, не е пострадал.

Дейвис посочи, че по данни на ФБР загиналият при експлозията е Барткъс. Предполага се, че той се е опитвал да предава атентата на живо в интернет. Тялото му е намерено близо до взривения автомобил. Агенти на ФБР претърсват жилището на предполагаемия атентатор.

"Не смятаме, че все още има заплаха за обществеността", отбеляза помощник-директорът на местния офис на ФБР.

Американски медии съобщиха, че в интернет са били публикувани изказвания, които изглежда са свързани със заподозрения. "В общи линии аз съм проморталист", пише авторът, цитиран от изданието "Лос Анджелис Таймс".

На видеоклип, публикуван в интернет след нападението, се вижда едноетажната постройка, в която се помещават някои от отделенията на клиниката. В една от стените има дупка, като по цялата фасада има щети от взрива.

