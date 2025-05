Бомба избухна в близост до клиника в Палм Спрингс, разследват терористичен акт

Б омба е избухнала близо до клиника за репродуктивно здраве в Палм Спрингс, Калифорния, в събота. Един човек е загинал вследствие на взрива, съобщи кметът на града, информира Ройтерс.

Бомбата е била поставена или в превозно средство, или близо до него. То е било паркирано пред клиниката, когато бомбата е избухнала, обясни кметът Рон деХарте, добавяйки, че не може да потвърди дали починалият е заподозрян за взрива.

An explosion rocked Palm Springs, CA, on North Indian Canyon Dr near East Tachevah Dr just before noon today. Video online shows businesses damaged, windows shattered. Police and fire crews are on scene; residents are urged to avoid area. Multiple medical, burglary calls… pic.twitter.com/HRZDl9f4op

"Изглежда, че взривът е умишлен акт на насилие", каза той.

Федералното бюро за разследване (ФБР) обяви, че разглежда взрива като терористичен акт.

"Това е умишлен акт на тероризъм. Разследването ще определи дали това е международен тероризъм или вътрешен тероризъм", каза пред репортери Акил Дейвис, ръководител на полевия офис на ФБР в Лос Анджелис. Той добави, че вярва, че съоръжението е било умишлено атакувано. Асистираното оплождане е спорен въпрос в САЩ, допълва Франс прес.

Началникът на пожарната в Палм Спрингс заяви, че към момента не е идентифициран заподозрян.

ФБР обяви в публикация в социалните мрежи, че разследва експлозията, като на мястото са разположени сапьори.

ABC News, позовавайки се на източници от правоохранителните органи и лечебното заведение, управлявано от Американските репродуктивни центрове, съобщи, че най-малко петима души са ранени при експлозията.

#BREAKINGNEWS: A powerful explosion rocked the city of Palm Springs Saturday morning, heavily damaging multiple businesses. Several residents reported feeling the force of the blast miles away. There was no immediate word of any injuries. https://t.co/CJBSr8Wwuu pic.twitter.com/5tCaJsry82