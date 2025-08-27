Свят

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Мерц, Макрон и Туск посещават страната в подкрепа на проевропейския лагер на Мая Санду преди решаващи избори

27 август 2025, 11:05
Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом
Л идерите на Франция, Германия и Полша се събират в сряда в Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отдалечават от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната.

(Във видеото: Мая Санду спечели нов мандат като президент на Молдова)

Президентът на Молдова Мая Санду и управляващата ѝ партия "Действие и солидарност" (PAS) са изправени пред ключови парламентарни избори на 28 септември на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултатите и да осуети усилията на страната да се присъедини към ЕС.

"Има такива, които ще се опитат да ни отклонят от пътя. Те са опитвали и преди, но молдовският народ знае кое е най-доброто за него", се очаква да заяви Санду в сряда на митинг по случай Деня на независимостта.

"За нашата страна най-добрият избор е да стои редом с Франция, Германия, Полша и останалите държави от нашия континент в голямото семейство на мира - Европейския съюз."

С население от 2,4 милиона души и разположена между Румъния и Украйна, Молдова се превърна в цел за руския президент Владимир Путин. Докато Москва води открита война за подчинението на Украйна, тя използва хибридни тактики, за да влияе върху Кишинев, включително мащабни изборни манипулации.

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Посещението тази седмица на френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и полския премиер Доналд Туск има за цел да задържи Молдова на европейския път и да напомни на избирателите, че съществува алтернатива на Русия.

"Това не е просто визита, а жива връзка между Европа и молдовския народ", заяви Юрген Хардт, говорител по външната политика на управляващата германска партия ХДС. "Никога повече нито един от нашите съюзници няма да остане сам пред лицето на руската агресия."

Миналата година Санду спечели втори президентски мандат с минимална преднина на избори, белязани от купуване на гласове в полза на нейните проруски опоненти. Паралелно проведен референдум за членство в ЕС също премина на косъм с резултат 50,4 процента "за" срещу 49,6 процента "против".

И в двата случая решаваща роля изиграха гласовете на около 250 000 молдовци, живеещи в чужбина, предимно в страни от ЕС. По-рано този месец съветникът по националната сигурност Станислав Секриеру предупреди, че нарастват опасенията от дезинформация, насочена към диаспората, и дори за възможни опити за саботаж на изборните секции зад граница.

"При нормални обстоятелства тази предизборна кампания би трябвало да е благоприятна за управляващите. Социологическите проучвания показват, че към днешна дата почти имаме мнозинство", каза Нику Попеску, бивш зам.-министър и кандидат за депутат от PAS.

"Но разбира се, има хибридни атаки, има недигитална агресия, Русия внася милиони в брой, за да купува гласове в огромни мащаби. Така че, макар да съм уверен, всеки глас ще бъде от значение."

В Кишинев Мерц, Макрон и Туск ще се опитат да убедят молдовските избиратели, че бъдещето на страната е в ЕС.

"Присъствието им изпраща мощно послание: Молдова не е сама", заяви Зигфрид Мурешан, румънски евродепутат и председател на делегацията на ЕП за отношенията с Кишинев. "Нейният европейски път е реален, необратим и подкрепен от всички големи политически семейства в ЕС."

Остава обаче спорен въпросът кога именно Молдова ще отвори преговорен "клъстер" по пътя към членството. По-рано през лятото европейски дипломати съобщиха пред  Politico, че Брюксел обмисля ускорена процедура с отваряне на клъстер преди изборите, за да даде тласък на проевропейския лагер.

Но Украйна и много нейни съюзници остро се противопоставят на тази идея. Фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп убеди унгарския премиер Виктор Орбан, който блокираше членството на Украйна, но е склонен да подкрепи това на Молдова - да оттегли ветото си върху Киев, промени ситуацията, коментира дипломат.

Молдова осъди проруски политик на 7 години затвор

"Разбираемо е, че някои искат да предложат на Молдова преговорен клъстер, но да се прави това заради избори би било краткосрочно и в крайна сметка контрапродуктивно", посочи същият дипломат. "Други държави наблюдават внимателно."

Френски официален представител добави: "И Украйна, и Молдова имат своите аргументи, особено в контекста на това, през което преминава Украйна. Решенията в Брюксел се вземат единодушно и трябва да действаме в тези рамки."

Решенията ще бъдат взети "в идните дни или седмици", допълни той. Двама дипломати изразиха надежда, че блокажът относно членството на Украйна може да бъде преодолян в близките месеци, предвид нарастващия натиск върху Будапеща.

Присъствието на Доналд Туск има и символична стойност. Полша, която се присъедини към ЕС едва през 2004 г., е показателен пример за Молдова как страната може да се възползва от европейската интеграция.

"Ако Русия успее в Украйна и в Молдова, това ще представлява директна военна заплаха за държави като Румъния и Полша - и хората разбират залога. Затова имаме този ясен сигнал, че Молдова е от значение", подчерта Попеску.

Източник: Politico     
