Молдова осъди проруски политик на 7 години затвор

М олдовският съд осъди лидера на автономната област Гагаузия, Евгения Гуцул, на седем години лишаване от свобода за редовно насочване на руски средства към забранената партия „Шор“ между 2019 и 2022 г., пише Politico.

Гуцул беше призната за виновна в координиране на партийните дейности, включително финансиране от Русия и заплащане на протестиращи, докато заемаше поста секретар на проруската „Шор“ от 2019 до 2022 г. Партията беше забранена от Конституционния съд на Молдова през 2023 г., припомняйки усилията й да дестабилизира страната, само седмици след налагането на санкции от Европейския съюз срещу нейния лидер заради връзките му с Москва.

Съдебният процес приключи във вторник, ден след като молдовските власти предупредиха за засилващото се влияние на Русия върху молдовската диаспора из цяла Европа в опит да повлияе на ключовите парламентарни избори, насрочени за следващия месец.

„Русия и нейните пълномощници сега активно концентрират усилията си върху молдовската диаспора“, заяви съветникът по националната сигурност Станислав Секриеру.

🇲🇩 Evghenia Guțul, the pro-Russian governor of Moldova’s Gagauzia region, was sentenced to seven years in prison for illegally financing the outlawed Șor Party pic.twitter.com/8eC9qPkLFN