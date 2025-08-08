МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Б ългария е шестият най-голям икономически партньор на Молдова в Европейския съюз. През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г. и е надхвърлила 267 милиона долара, съобщи молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

„Търговията с България нараства, което означава повече възможности за нашите компании, повече молдовски продукти на рафтовете на ЕС и повече увереност в това, което можем да създадем тук, у дома“, каза молдовският вицепремиер и министър на икономическото развитие и дигитализацията Дойна Нистор.

Сред най-важните продукти, изнасяни от Република Молдова за България, са слънчогледово семе, рапично семе, слънчогледово олио, газомери, петролни масла, проводници и кабели.

По отношение на вноса от България, Република Молдова закупува прозорци, проводници и кабели, почистващи разтвори, пластмасови опаковки, пластмасови жици и пръчки и хранителни продукти.

Румъния е на първо място сред търговските партньори на Молдова в Европейския съюз. Германия е на второ място, Италия - на трето, Полша - на четвърто, и Чехия - на пето.