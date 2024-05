"Европа е на кръстопът": Шолц и Макрон призоваха за реформи

Г ерманският канцлер Олаф Шолц и френският президент Еманюел Макрон призовават в съвместен коментар за Financial Times да бъдат положени сериозни усилия за подобряване на конкурентоспособността на Европейския съюз.

Според Шолц и Макрон необходимите реформи включват допълнителни усилия за декарбонизиране на икономиката, като конкретните средства за постигането на тази цел следва да бъдат оставени на държавите членки.

Освен това двамата лидери призовават държавите от ЕС да завършат изграждането на единния финансов пазар, като въведат общи рамки за несъстоятелност, данъци и инвестиции.

„Не можем да приемаме за даденост основите, върху които сме изградили европейския си начин на живот и ролята си в света“, пишат те в статията си, която ще излезе в утрешното издание на вестника и до която агенция Ройтерс си гарантира достъп предварително.

В понеделник, по време на посещение в Дрезден, Еманюел Макрон каза, че Европа е на кръстопът, и призова за силен и суверенен Европейски съюз.

