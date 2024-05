За пръв път от 24 г. насам: Френски президент на държавно посещение в Германия

П резидентът Еманюел Макрон днес пристигна в Германия на първото държавно посещение на френски държавен глава от 24 години насам - тридневно пътуване, което има за цел да подчертае силните връзки между традиционните водещи сили на Европейския съюз, предаде Асошиейтед прес.

Първоначално посещението трябваше да се състои през юли миналата година, но беше отложено в последния момент поради размириците във Франция след убийството на 17-годишен младеж от полицията.

Макар че Макрон често посещава Германия, тъй като Париж и Берлин се опитват да координират позициите си по отношение на ЕС и външната политика, това е първото държавно посещение с пълна помпозност след идването на Жак Ширак през 2000 г. Макрон и съпругата му Брижит бяха приети от президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер. Посещението се осъществява в момент, когато Германия отбелязва 75-ата годишнина от създаването на своята конституция след Втората световна война.

Щайнмайер организира държавен банкет за Макрон в двореца си "Белвю" в Берлин днес вечерта, преди двамата президенти да отпътуват в понеделник за източния град Дрезден, където Макрон ще произнесе реч, а във вторник - за Мюнстер в Западна Германия. Държавното посещение ще бъде последвано по-късно във вторник от среща между Макрон, германския канцлер Олаф Шолц и министри от двете страни край Берлин.

