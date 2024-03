"Сближаване на гледните точки": Ще “закърпят” ли отношенията си Шолц и Макрон

Н адеждите са големи, че ако някой може да помогне за възстановяване на влошените отношения между германския канцлер Олаф Шолц и френския президент Еманюел Макрон заради Украйна, това е министър-председателят на Полша Доналд Туск.

Това посочва Ханс фон дер Бърхард за Politico.

За първи път след преизбирането си Туск ще се присъедини днес към лидерите на Франция и Германия в Берлин за среща на върха на доскоро “спящия” съюз на триото, известен като “Ваймарския триъгълник”.

Като ветеран в политиката и в сключването на сделки в ЕС - с опит, натрупан в най-мрачните моменти на кризата в еврозоната, когато изглеждаше, че Гърция може да се откаже от валутния съюз - бившият председател на Европейския съвет Туск изглежда готов да бъде дипломатическият посредник в този момент.

Но надеждите за пробив може да се окажат неоправдани, като се има предвид степента, до която се влошиха отношенията между Макрон и Шолц през последните седмици, посочва Бърхард.

Едва ли моментът за това лично и политическо разминаване може да бъде по-лош. Завръщането на Доналд Тръмп на власт в САЩ вече не е далечна перспектива, а Европа е изправена пред реалната опасност да се бори сама с настъплението на Русия срещу Киев.

Тристранната среща в Берлин завършва седмиците на остри пререкания, някои от които публични, между Макрон и Шолц по въпросите на европейската отбрана и Украйна.

Изявлението на Макрон от миналия месец, че не бива да се "изключва" присъствието на западни войски в Украйна, беше посрещнато с рязък отпор от Шолц, а по-късният призив на френския президент, че европейците не бива да бъдат "страхливци", беше заклеймен като безполезен в Берлин.

Туск все пак може да се окаже "промяната в играта", от която се нуждаят отношенията. Той ръководи демократизацията на страната си, позицията му е силна, той наистина може да дойде като посредник и да извлече най-доброто от лидерите, казва Алберто Алемано, професор по право в HEC Paris.

Но също така, шансовете, които се изправят срещу Туск като посредник, означават, че е малко вероятно той да успее да оправи връзките.

"Не мисля, че поляците могат лесно да поправят френско-германските отношения. Източниците на разногласия между Франция и Германия са извън обсега на Туск. Съществуват различни подходи по редица въпроси и взаимна липса на доверие между Шолц и Макрон", казва Пьотр Бурас от Европейския съвет за външни отношения.

Германия все още очаква от САЩ да има водеща роля в областта на сигурността в Европа, докато Франция има визия за "Европа, която защитава".

Трудна задача за Туск

На тримата лидери не им липсват наболели въпроси, които да се опитат да разрешат в Берлин: Финансирането на европейския дълг за отбрана, отказът на Германия да изпрати крилати ракети с голям обсег "Таурус" на Украйна и сравнително малкият принос на Франция към военните усилия - основен спорен въпрос, който германците многократно са подчертавали. Макрон говори много за войната, но Франция не допринася за нея толкова, колкото Полша или Германия, пише авторът на Politico.

Туск управлява единствената държава на масата, която има обща граница с Русия - с Калининград на Балтийско море. Неговата страна също така изразходва 4,2% от своя БВП за отбрана - най-високата стойност в НАТО - в момент, когато Тръмп заяви, че ще насърчи Русия да прави "каквото си иска" с държавите, които не изпълняват целта на алианса да изразходват 2% от БВП за отбрана.

Освен трудните въпроси, това, което ще направи още по-трудно за Шолц и Макрон да закърпят отношенията си под влиянието на Туск, е личната им антипатия и различните им кампании преди европейските избори.

"Шолц и Макрон все повече се борят да установят работни отношения и всеки ден това, което ги разделя, придобива все по-личен характер", пише в Le Monde Щефан Майстер, изследовател в Германския съвет за външни отношения.

Френският и германският лидер водят и полярно противоположни европейски предизборни кампании, като Шолц се представя като "канцлер на мира", докато Макрон реши да наложи по-твърда линия по отношение на Русия, за да отблъсне настъплението на крайнодясното Национално обединение.

Според Майстер служителите и от двете страни са много разочаровани от коалиционните трудности на Шолц и от лидерския стил на Макрон.

Носталгията по предишното премиерство на Туск, когато Франция, Германия и Полша често можеха да се обединяват, за да определят политиката на ЕС, може да доведе до прекомерни очаквания за това какво може да постигне полският премиер. Той беше смятан за ефективен председател на Европейския съвет между 2014 и 2019 г., като помагаше на лидерите от ЕС да постигнат съгласие около масата на срещата на върха в Брюксел, посочва авторът Politico.

Дори тогава обаче той не беше обичан от всички. "Винаги беше толкова мрачен", казва високопоставен британски служител, който е виждал Туск в действие по време на преговорите за Брекзит.

Полша - новият приятел на Франция

Франция със сигурност се надява Туск да направи някаква магия в днес.

Завръщането на Туск на власт доведе до безпрецедентно "сближаване на гледните точки" между Париж и Варшава. Това е заявил френски дипломат пред Politico.

"Във Варшава има промяна на тона поради реалността на американската политика. Сега те се нуждаят от "втора застраховка живот" в допълнение към НАТО, каза дипломатът. Франция пък е изразила по-ясно виждането си за европейската отбрана като "допълнение, а не вместо" Атлантическия съюз, допълни дипломатът, на когото бе предоставена анонимност, за да коментира чувствителната тема.”

Париж е отбелязал положителните знаци, които Варшава е изпратила през последните дни. Макар Туск да отрече плановете за изпращане на войски в Украйна, полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че "не е немислимо" да се изпратят войски на НАТО в Украйна. Франция и Полша също така искат Германия да достави ракети "Таурус" на Украйна, нещо, което Шолц отказа да направи, посочва още Бърхард.

Внезапното преминаване на Макрон към по-твърд тон по отношение на Русия изглежда все по-съгласувано с Централна Европа, а Франция активно развива връзките си с балтийските държави.

