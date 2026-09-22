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Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея

Севернокорейският лидер определи изпитанието като доказателство за напредъка в модернизирането на въоръжените сили

22 септември 2026, 08:08
Ким Чен-ун наблюдава изпитание на ново оръжие в Северна Корея
Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посещава полигон за оръжейни изпитания на неназовано място в страната   
Източник: БТА
  • Северна Корея съобщи за успешно изпитание на ново оръжие, наблюдавано от Ким Чен-ун, който го определи като демонстрация на модерна отбранителна технология; конкретният тип оръжие не е посочен.
  • Изпитанието е извършено дни след като Пхенян обвини САЩ в ескалация на напрежението чрез военни учения; южнокорейската армия съобщи за изстрелването на две балистични ракети с малък обсег.
  • На този фон САЩ, Южна Корея и Япония договориха по-тясна координация за мир, стабилност и денуклеаризация на Корейския полуостров по време на среща в Ню Йорк.

Северна Корея извърши в неделя успешни изпитания на ново оръжие, проследени от лидера Ким Чен-ун, предаде днес държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Ким заяви, че изпитанието, осъществено от Главното управление по ракетостроене на Северна Корея, е демонстрация на ултрамодерна отбранителна технология и свидетелства за очевидния напредък в модернизирането на въоръжените сили на страната, отбеляза КЦТА.

В съобщението не се посочва какъв точно тип оръжие е било изпитано.

Северна Корея тества ново оръжие

Южнокорейската армия съобщи в неделя, че Северна Корея е изстреляла две балистични ракети с малък обсег край източното си крайбрежие.

Изпитанието се състоя броени дни след като Пхенян обвини САЩ, че нагнетяват напрежението на Корейския полуостров чрез поредица военни учения.

Вчера външните министри на Южна Корея, Япония и САЩ се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и се договориха да работят в тясна координация за мир, стабилност и денуклеаризация на Корейския полуостров, съобщи южнокорейското външно министерство.

Вижте в нашата галерия: 9 странни факта за Ким Чен-ун

9 странни факта за Ким Чен-ун
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Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким чен ун
Източник: БТА, Десислава Иванова    
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