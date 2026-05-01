Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

СГС: 20 години затвор за шофьора, врязал се в автобус

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Отсечката от автомагистрала „Струма“ в посока София между Симитли и Благоевград остава затворена поне още две седмици заради активизирало се свлачище. Инцидентът е станал преди около седмица, като компрометираният участък създава риск за преминаващите автомобили и е наложил спешни ограничителни мерки.

Проблеми в този участък са регистрирани още преди официалното му пускане в експлоатация. По трасето са извършвани довършителни дейности до последно преди откриването на лота през февруари миналата година.

В момента движението между Симитли и Благоевград в посока София е пренасочено по обновения главен път Е-79.

Междувременно експерти са изготвили геоложко становище за причините за свлачището. Според него основните фактори са преовлажняване на откоса вследствие на обилни валежи и недостатъчно укрепена коренова система на засадената растителност.

„Причините са преовлажняване на откоса вследствие на обилни валежи и все още неукрепнала коренова система на залесените дървета“, заяви директорът на Областното пътно управление в Благоевград инж. Росен Марков, цитиран от NOVA.

По думите му са дадени няколко основни препоръки за укрепване на участъка, включително обрушване на откоса, поставяне на високоякостни мрежи и подобряване на отводняването.

„Не можем да се ангажираме с точен срок, но със сигурност ще отнеме повече от 10 дни“, допълни той.