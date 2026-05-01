Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

Движението ще остане ограничено поне още две седмици

1 май 2026, 08:57
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица
Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"
СГС: 20 години затвор за шофьора, врязал се в автобус
Сняг заваля в Троянския Балкан
Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото
Камион пламна в движение на АМ "Тракия" край Пловдив
Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

Отсечката от автомагистрала „Струма“ в посока София между Симитли и Благоевград остава затворена поне още две седмици заради активизирало се свлачище. Инцидентът е станал преди около седмица, като компрометираният участък създава риск за преминаващите автомобили и е наложил спешни ограничителни мерки.

Проблеми в този участък са регистрирани още преди официалното му пускане в експлоатация. По трасето са извършвани довършителни дейности до последно преди откриването на лота през февруари миналата година.

В момента движението между Симитли и Благоевград в посока София е пренасочено по обновения главен път Е-79.

Междувременно експерти са изготвили геоложко становище за причините за свлачището. Според него основните фактори са преовлажняване на откоса вследствие на обилни валежи и недостатъчно укрепена коренова система на засадената растителност.

„Причините са преовлажняване на откоса вследствие на обилни валежи и все още неукрепнала коренова система на залесените дървета“, заяви директорът на Областното пътно управление в Благоевград инж. Росен Марков, цитиран от NOVA.

По думите му са дадени няколко основни препоръки за укрепване на участъка, включително обрушване на откоса, поставяне на високоякостни мрежи и подобряване на отводняването.

„Не можем да се ангажираме с точен срок, но със сигурност ще отнеме повече от 10 дни“, допълни той.

Източник: nova.bg    
Флагманът на Geely е на „въздух", 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“

Кой празнува имен ден днес

На 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

От протестите в Чикаго през 1886 г. до съвременното му отбелязване – как празникът се утвърждава в света и в България

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора", който тихо се превръща в глобална криза

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Трите тихи убийци на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

До 80% от сърдечните заболявания са предотвратими. Кардиологът Екатерина Майборода разкрива кои ежедневни действия натоварват фатално съдовете и защо дори фитнесът не винаги може да ни спаси

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell's Kitchen

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Пезешкиан: Продължаването на този потиснически подход е неприемливо

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Песков: Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено

Почина художникът Георг Базелиц

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност

