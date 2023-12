Урсула фон дер Лайен е обявена за най-влиятелната жена в света според Forbes

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе обявена за най-влиятелната жена в света за втора поредна година.

Германският политик, която заема поста от 2019 г., се класира пред президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, вицепрезидента на САЩ Камала Харис и италианския премиер Джорджиа Мелони, които останаха четвърти.

65-годишната Фон дер Лайен е първата жена, която изпълнява тази роля, каза Forbes, "която отговаря за законодателството, засягащо повече от 450 милиона европейци".

На пето място е Тейлър Суифт, за която се съобщава, че е спечелила 850 милиона долара от рекордното си световно турне Eras, според Американската туристическа асоциация.

Суифт, която се издигна от 79-то място миналата година, завърши далеч пред Бионсе, която остана на 36-то място, докато Риана е 76-а, а Опра Уинфри, е на 31-во място.

