Фон дер Лайен в Украйна: Вие сте европейци

Ц яла Европа ви дължи голяма благодарност за всичко, което направихте от началото на тази жестока война, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч пред Върховната рада в Киев.

"Борите се не само за вашата свобода, демокрация и бъдеще, но и за нашите. Борите се за Европа", каза тя, след което благодари и на украински.

Видео от речта на Фон дер Лайен бе разпространено от специален пратеник на Европейския нюзрум до членуващите в него новинарски агенции.

Председателката на ЕК изказа признание за "невероятната законодателна дейност", която украинският парламент е свършил, докато Украйна "води екзистенциална война".

Тя каза, че наказателните мерки в 12-ия санкционен пакет срещу Русия, който ще бъде обявен следващата седмица, ще включват списък с до 100 физически лица, нови забрани за внос и износ, затягане на тавана върху цените на петрола и строги мерки срещу компании от трети страни, които заобикалят санкциите.

"Твърде дълго мнозина в Европа смятаха, че можем да търгуваме с Русия и да я интегрираме в европейската сигурност, но това не проработи. И няма да проработи, докато действията на Русия са ръководени от заблудени мечти за империя", заяви тя.

Президентът на Украйна призова подкрепата на Европа и други партньори в отбранителната и финансовата сфера срещу руската агресия да продължи.

"Русия трябва да види, че светът не отстъпва от защитата на свободата и международното право", каза Зеленски.

"Народът на Украйна няма защо да се учи да бъде европейски. Вие сте европейци", каза Фон дер Лайен под бурните аплодисменти на депутатите от Радата. Тя поздрави украинските институции за работата им по препоръките на ЕК за кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз. Фон дер Лайен нарече "невероятни и удивителни" направените от Украйна реформи и даде за пример конституционната реформа в правосъдието, антикорупционната програма, напредъка в борбата с прането на пари и напредъка по въпроса с правата на малцинствата.

Визитата на Урсула фон дер Лайен в Киев се осъществява в исторически момент, когато се очаква политическо решение за началото на преговори за членство на Украйна в Европейския съюз.

"Това решение ще има повратна роля в историята не само на Украйна, но също така и на цяла Европа", заяви днес на обща пресконференция украинският президент Володимир Зеленски.

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.



Our support is unshakable. https://t.co/UFLeaqCToR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Зеленски изрази увереност, че такива преговори ще започнат. Според него това ще означава, че "няма да има повече сиви геополитически зони в Европа".

"Второ, ще осигури растеж за Украйна и всички европейски страни и, трето, гарантираме на нашата страна и на украинския народ реална икономическа и социална сигурност", допълни той.

Фон дер Лайен изтъкна, че Украйна е постигнала отличен напредък и това ще бъде отразено следващата седмица в доклада на ЕК за разширяването на ЕС.

"Искам да ви кажа колко съм впечатлена от реформите, които извършихте насред войната", каза тя и даде за пример реформите в правосъдната система, намаляването на влиянието на олигарсите и борбата с прането на пари. "Това е резултат от усилена работа", каза Фон дер Лайен, която похвали и икономическата модернизация на източноевропейската страна.

По думите ѝ подкрепата на ЕС за Украйна до момента възлиза на почти 83 милиарда евро. Tя допълни, че Украйна се нуждае от още финансиране за справяне с текущите нужди. Затова ЕК е предложила на държавите членки допълнителна помощ в размер на 50 милиарда евро до 2027 година.

Зеленски подчерта, че дори в разгара на войната Украйна не спира с необходимите за еврочленството реформи и обеща да бъдат изпълнени всички препоръки на ЕК, в това число в сферата на върховенството на закона, защитата на човешките права, повече прозрачност на държавните институции и укрепване на системата за борба с корупцията.

I am glad to host @vonderleyen in Kyiv as Ukraine proceeds on its path to opening EU accession talks.



Even in the midst of a total war, Ukraine is committed to reform. We clearly understand that every country's EU membership is a recognition of its institutional progress.… pic.twitter.com/XE1Hqozsqj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2023

Президентът Володимир Зеленски отрече, че войната на Украйна с Русия е стигнала до "задънена улица", отхвърляйки предположенията, че западните лидери лобират за мирни преговори.

"Мина време, хората са уморени... Но това не е задънена улица", каза Зеленски на пресконференцията.

Украинският лидер също така отхвърли идеята, че западните страни оказват натиск върху него да започне преговори с Русия, на фона на съобщенията, че служители на САЩ и ЕС са говорили с Киев как да се стигне до такива преговори.

"Никой от нашите партньори не ни притиска да седнем с Русия, да говорим с нея и да ѝѝ дадем нещо", каза той.

Председателката на Европейската комисия пристигна по-рано с влак в украинската столица Киев. Тя бе посрещната от украинския президент Володимир Зеленски. Двамата раздадоха отличия на служители на украинските железници, които играят ролята на свръзка между Европа и Украйна.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

"Украйна може да бъде горда със служителите на железниците си, тъй като те работят в изключително трудни условия", изтъкна Фон дер Лайен на церемонията по връчването на отличията. "Искам да ви благодаря за професионализма ви", каза още председателката на Европейската комисия.