Фон дер Лайен: Очакваме с нетърпение да приветстваме Северна Македония в ЕС

О чакваме с нетърпение да ви видим в ЕС с вашата специална идентичност и македонски език, това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Х, след като пристигна в Скопие, предадоха македонски медии.

„Очакваме с нетърпение да ви приветстваме, на вашата специална идентичност и на вашия език“, каза Фон дер Лайен, като изрази задоволство, че обиколката ѝ из страните от Западните Балкани през следващите три дни започва именно от Скопие.

Тя се срещна с президентът на РСМ Стево Пендаровски.

На срещата бяха обсъдени процесът на преговорите за присъединяване на страната за членство в Европейския съюз, актуалните политически събития в Северна Македония и актуалната ситуация в региона.

