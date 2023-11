Урсула фон дер Лайен постави началото на Глобален алианс срещу каналджиите

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постави началото на Глобален алианс срещу трафикантите на мигранти, съобщава италианската медия Скай Ти Джи 24.

Началото на глобалния алианс беше поставено на конференция в Брюксел вчера, в която участваха представители на 57 страни от света.

"Трафикът на мигрантите е глобално и общо предизвикателство. Трябва да започнем нова ера на сътрудничество", заяви председателката на ЕК.

"Знаем колко е трудно да се противопоставим на трафика на мигранти, но когато обединим силите си, постигаме напредък", отчете Фон дер Лайен.

"След посещението ми на остров Лампедуза обединихме сили с Италия. Управлението на (миграционната) кризата е важно, но не достатъчно. Нужен е системен отговор, който да изключва трафикантите от тези дейности", подчерта Фон дер Лайен. Тя добави, че е необходимо установяването на нови двустранни партньорства, които да се фокусират върху пътищата на миграцията, но също има нужда и от един глобален алианс.

Организираната в Брюксел конференция беше обявена от председателката на ЕК още през септември в нейната реч за състоянието на съюза, припомня италианската медия.

Migrant smuggling is a global, common challenge.



We need to pull our weight together.



Start a new era of cooperation with a Global Alliance to fight smugglers.



Give a better chance to millions of people.



So we are launching a Call to Action, open to all who want to join us. pic.twitter.com/39MHWQMUhm