Фон дер Лайен нареди: ЕК да увеличи доставките на помощи за Газа

Р ъководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви, че е наредила на ЕК да увеличи доставките на помощи за Газа след обявяването на четиридневна пауза в конфликта в рамките на споразумението за освобождаване на заложници, предаде АФП.

"ЕК ще направи всичко възможно, за да използва тази пауза за увеличаване на хуманитарната помощ за Газа", каза тя в изявление и добави, че от все сърце приветства споразумението.

I wholeheartedly welcome the agreement reached on the release of the 50 hostages and on a pause in hostilities.



