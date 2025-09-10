Свят

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Тръмп попита: Какво става с това нарушаване от Русия на въздушното пространство на Полша с дронове?

10 септември 2025, 21:26
Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп реагира на ескалацията на напрежението между НАТО и Русия, след като множество руски дронове бяха свалени снощи в небето над Полша.

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

В отговор Варшава поиска активиране на Член 4 от устава на НАТО и започване на консултации за руската заплаха между държавите от алианса.

От своя страна руското министерство на отбраната отрече да е насочвало дронове към цели на полска територия.

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

"Какво става с това нарушаване от Русия на въздушното пространство на Полша с дронове? Започва се!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Русия война Украйна САЩ Тръмп Полша НАТО
