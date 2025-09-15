Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

Свят

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна

15 септември 2025, 12:34
Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна
Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада
Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта
Доналд Тръмп на второ държавно посещение във Великобритания
Пропалестински протест прекрати последния етап от колоездачната Обиколка на Испания
Напрежение в Лондон: Насилие и арести белязаха антимигрантски протест (ВИДЕО/СНИМКИ)
Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк
Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Р усия "се опита да тества" НАТО, когато няколко дрона преминаха в полското въздушно пространство, заяви външният министър на Варшава, цитиран от Newsweek.

(Във видеото: Нейнски: Не очаквам Русия да влезе в директен сблъсък с НАТО)

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна. Смята се, че около три от тях са били свалени при операции, подкрепени от други страни членки на НАТО.

Руски безпилотни летателни апарати (UAV), преминаващи в Полша, "не са изолиран инцидент", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, докато Алиансът обяви нови мерки за укрепване на източния си фланг по границата с Русия.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че това е най-близкото, до което Варшава е била до открит конфликт от Втората световна война насам.

Официални лица от НАТО предупреждават, че Русия може да е готова да предприеме някакъв вид въоръжена атака срещу Алианса в близко бъдеще. Според страните членки Москва вече често провежда хибридни или "сиви" операции срещу НАТО, което се отнася за действия, които не са открита война, като използване на миграцията като оръжие или кибератаки.

"Всички бяха неуспешни, което ми подсказва, че Русия се опита да ни тества без да започне война", каза Радослав Сикорски пред британския вестник The Guardian в статия, публикувана в неделя. Москва отрича да се е целяла в Полша.

Членовете на НАТО имат колективно задължение да реагират на атаки срещу други страни от Алианса съгласно Член 5 на учредителния договор. Дронове и ракети, навлезли във въздушното пространство на НАТО в Полша и Румъния, което се е случвало сравнително редовно, досега не са третирани като атака срещу Алианса.

Полша задейства Член 4 от договора на НАТО след проникването. Този член гласи, че членовете ще "се консултират заедно винаги, когато който и да е от тях смята, че териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от страните е застрашена." НАТО заяви, че Член 4 е бил задействан осем пъти в историята на Алианса.

Сикорски добави, че "дроновете не достигнаха целите си и имаше минимални щети по имущество, никой не е пострадал." Спекулации се появиха относно готовността на въздушната отбрана на Полша, като няколко от дроновете достигнаха дълбоко в територията ѝ.

Румънските власти съобщиха, че руски дрон е навлязъл в тяхното въздушно пространство в събота, но е напуснал страната без да причини щети или жертви. Румънските изтребители F-16 са проследили обекта, подкрепяни от германски самолети, разположени в страната, заяви Букурещ.

Полската армия отделно заяви, че не е потвърдила нарушения на въздушното пространство на страната, след като изтребители са били изведени в действие в събота следобед.

"Руската армия знае точно къде отиват техните дронове и колко време могат да действат във въздуха," каза украинският президент Володимир Зеленски късно в събота. "Това не може да е случайност, грешка или инициатива на някой командир от по-ниско ниво."

В петък НАТО стартира операцията "Eastern Sentry", предназначена за укрепване на фланга на Алианса по границата с Русия след проникванията на руски дронове в Полша. Дания ще предостави два изтребителя F-16 и фрегата за противовъздушна отбрана, докато Франция ще предостави три изтребителя Rafale, а Германия четири Eurofighter, съобщи Алиансът в прессъобщение.

Зеленски: Ударът по Полша е послание на Русия към Г-20

Полският премиер Доналд Туск заяви миналата седмица:

"Нямам причина да твърдя, че сме на ръба на война, но е премината линия, и това е несравнимо по-опасно от преди."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза:

"Какво става с това Русия да нарушава въздушното пространство на Полша с дронове?"

Американският държавен секретар Марко Рубио каза пред репортери:

"Няма съмнение: дроновете са били пуснати нарочно. Въпросът е дали са били насочени специално към Полша."

Украинският лидер Володимир Зеленски заяви в събота:

"Това е очевидно разширение на войната от страна на Русия. Първо малки стъпки, а накрая големи загуби."

Източник: Newsweek     
