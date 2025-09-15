В исшият представител на Кремъл Дмитрий Медведев предупреди, че създаването на зона, забранена за полети в Украйна и разрешаването на съюзниците от НАТО да свалят руски дронове, би означавало „война на НАТО с Русия“, пише Newsweek.

Медведев е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия на президента Владимир Путин.

В публикация в Telegram, първоначално на руски език, Медведев заяви, че

„реализирането на провокативната идея, измислена от Киев и други идиоти,

за създаване на „зона, забранена за полети над Украйна“, заедно с разрешението на страните от НАТО да свалят наши дронове, би означавало само едно нещо – война на НАТО с Русия“.

„Нещата трябва да се наричат с истинските им имена!“, добави Медведев, бивш президент и министър-председател на Русия.

Войната в Украйна, която Русия започна като „специална военна операция“ през февруари 2022 г., бързо превърна отношенията между Москва и западните страни, особено НАТО, в дълбока конфронтация. Този конфликт доведе до безпрецедентна западна подкрепа за Киев, включително доставки на оръжия и финансова помощ, което Русия често интерпретира като пряка намеса.

Дмитрий Медведев се превърна в един от най-гласовитите говорители на Кремъл, редовно отправящ остри предупреждения към Запада. От началото на конфликта той многократно е изразявал убеждението си, че подкрепата на САЩ и европейските държави за Украйна води света към Трета световна война и глобална катастрофа. Медведев описва действията на Запада като „пълномащабна хибридна война“ срещу Русия, включваща доставка на оръжия, насърчаване на терор и саботажи в граничните райони на Русия.

Концепцията за налагане на „зона, забранена за полети“ над Украйна, която да бъде патрулирана от сили на НАТО, е повдигана от началото на конфликта като потенциална мярка за защита на украинското въздушно пространство. Русия последователно е отхвърляла тази идея, предупреждавайки, че тя би представлявала пряка намеса.

Очаквайте подробности!