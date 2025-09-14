Свят

Зеленски подчерта важността на дроновете и предложи помощ на НАТО

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русияа

14 септември 2025, 22:48
Зеленски подчерта важността на дроновете и предложи помощ на НАТО
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействито на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията.

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.

Източник: БТА/Иво Тасев    
Зеленски Дронове Война Украйна-Русия Руска петролна индустрия Нефтопреработвателни комбинати Украински атаки Руска инвазия НАТО Военни действия Кириши
Последвайте ни

По темата

Медицински хеликоптер транспортира от Ямбол до София мъж, пострадал от ъглошлайф

Медицински хеликоптер транспортира от Ямбол до София мъж, пострадал от ъглошлайф

Кремъл: Смъртта на Чарли Кърк е последица от поляризацията

Кремъл: Смъртта на Чарли Кърк е последица от поляризацията

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Стармър: Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение

Стармър: Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение

Огромна разлика в доходите на българите

Огромна разлика в доходите на българите

pariteni.bg
ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Свят Преди 3 часа

Демонстрацията се провежда в навечерието на ключово съдебно заседание

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Премиерът Киър Стармър обяви още през юли, че Лондон ще евакуира палестински деца за лечение

а

Румъния: Русия руши сигурността в Черно море

Свят Преди 5 часа

Това се казва в изявление на Министерството на отбраната

.

Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

България Преди 6 часа

Произшествието е станало между селата Въглевци и Вонеща вода

Марко Рубио пристигна в Израел

Марко Рубио пристигна в Израел

Свят Преди 6 часа

Рубио пристига в Израел, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел

.

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

Свят Преди 6 часа

Той е бил на 46 години

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

Любопитно Преди 6 часа

Шарън използва Instagram, за да сподели едно от първите си публични изявления след смъртта на съпруга си

Снимката е илюстративна

Два влака дерайлираха в Русия, разследват саботаж

Свят Преди 7 часа

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Трима претенденти ще се борят за участие в приключението на живота си

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

България Преди 8 часа

Движението в района на село Тракия е ограничено

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

Любопитно Преди 8 часа

През 1978 г. НАСА обяви 35 нови астронавти за нова ера на космическите полети – и шест от тях бяха жени

Папа Лъв ХІV празнува 70-ия си юбилей

Папа Лъв ХІV празнува 70-ия си юбилей

Свят Преди 8 часа

В традиционната си неделна молитва той благодари на Бог, на роднините си и на всички, които се молят за него

8-те най-щури момента от историята

8-те най-щури момента от историята

Любопитно Преди 8 часа

Миналото е пълно с малко известни факти, които променят представите ни за събитията

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Свят Преди 8 часа

Не се съобщава за пострадали при нападението

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Свят Преди 9 часа

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Свят Преди 9 часа

Страната бе разтърсена от най-тежките безредици за последните десетилетия

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg
1

Кои животни ще оцелеят след "края на света"

sinoptik.bg

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Edna.bg

Да влезем в час: Какво е “секстинг” и как да го овладееш?

Edna.bg

Марин Петков донесе победата на Левски с драматичен гол

Gong.bg

Гол на Сангаре бе отменен срещу Локо Сф заради засада

Gong.bg

Политически сблъсъци преди петия вот на недоверие (ОБЗОР)

Nova.bg

Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg