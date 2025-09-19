Свят

CNN: Съмнения в НАТО за руските дронове, навлезли в Полша

Украйна и Полша публично заявиха, че руското нахлуване с дронове е било умишлено

19 септември 2025, 17:25
CNN: Съмнения в НАТО за руските дронове, навлезли в Полша
Източник: iStock

В ъпреки зловещата реторика за агресивното поведение на Москва, НАТО е разделена относно действителния характер на руското нахлуване с дронове в Полша. Има убедителни причини да се счита този случай за инцидент, а не за умишлено действие, съобщава телевизия CNN, на която се позовава украинската агенция УНИАН. 

Украйна и Полша публично заявиха, че руското нахлуване с дронове е било умишлено. Това мнение се споделя и от някои други европейски страни. 

Но в частни разговори високопоставени военни, служители на разузнаването, дипломати и политици от страните на НАТО признават, че ситуацията далеч не е ясна. „Това не означава, че не е било опасно. Нещо със сигурност се е променило в начина, по който Кремъл мисли за риск, когато е насочен към (Украйна)“, каза неназован висш служител на западното разузнаване. 

Но наличните доказателства за полския инцидент са двусмислени. Неназован американски военен служител, базиран в Европа, оцени вероятността от умишлена атака като „50 на 50“. Според неназован висш служител от западното разузнаване, моделите на полета на дроновете показват, че са се отклонили от курса си и са се опитвали да възстановят GPS сигнала, след като са били засегнати от украински системи. 

Източник: БГНЕС    
НАТО Русия Полша Дронове Инцидент с дронове Украйна Разделение в НАТО Разузнаване Международни отношения Геополитика
Последвайте ни

По темата

Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола край Сливница

Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола край Сливница

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Задържаха сина на убитата жена пред блок във Варна

Задържаха сина на убитата жена пред блок във Варна

ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

pariteni.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наводнения и свлачища блокираха пътища в Калифорния

Наводнения и свлачища блокираха пътища в Калифорния

Свят Преди 15 минути

Проливен дъжд е довел до калните свлачища

Жесток побой над таксиметров шофьор в Русе

Жесток побой над таксиметров шофьор в Русе

България Преди 23 минути

Той е настанен в Университетска болница „Медика“ с фрактури

<p>Високопоставен лидер на &quot;Ислямска държава&quot; е убит в Сирия</p>

Ирак: Високопоставен лидер на "Ислямска държава" е убит в Сирия

Свят Преди 1 час

Представители на американските власти предупреждават, че ИД се надява да възстанови позициите си в Сирия след свалянето на Башар ал Асад

<p>Министър Вълчев с разяснения за НВО по математика след 7. клас</p>

Важно за седмокласниците! НВО по математика няма да се превърне в комбиниран изпит

България Преди 1 час

Министърът припомни, че промените в изпита са заложени още през 2020 г.

.

Кои са "Антифа" - организацията, на която Тръмп обяви война?

Свят Преди 1 час

"Антифа" отдавна е трън в очите на Тръмп

Ключова среща между Лавров и Рубио в рамките на Общото събрание на ООН

Ключова среща между Лавров и Рубио в рамките на Общото събрание на ООН

Свят Преди 1 час

Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя

На първо четене: НС прие промените в Закона за НСИ

На първо четене: НС прие промените в Закона за НСИ

България Преди 1 час

Законопроектът беше оспорен от ПП-ДБ, в дебата се включиха и от „Възраждане“, и от „Величие“

Орбан ще обяви "Антифа" за терористична организация по модела на Тръмп

Орбан ще обяви "Антифа" за терористична организация по модела на Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Антифа" наистина е терористична организация", подчерта Орбан

<p>Румънски министър: Очакваме нови руски провокации</p>

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Свят Преди 2 часа

Румъния е част от "големия защитен чадър" на съюзниците (от НАТО

ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа

ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа

Свят Преди 2 часа

Офанзивата за овладяване на град Газа предизвика международно възмущение

<p>Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за&nbsp;Благомир Коцев</p>

Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 2 часа

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Любопитно Преди 2 часа

Снимките идват няколко месеца след като звездата от „Кардашиян“ разкри точните подробности за увеличаването на гърдите си

<p>💘 Онлайн запознанства със сигурност за личните данни, ето къде</p>

Проучване на Viber: Жените в България търсят сигурност и смислени връзки в онлайн запознанствата

Любопитно Преди 2 часа

Най-силен мотив за започване на разговор са общите интереси

ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

Свят Преди 3 часа

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

България Преди 3 часа

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Ако имаш кръст на двете длани, ето какво значи това

Edna.bg

Поредната шокираща раздяла в Холивуд: Моника Белучи и Тим Бъртън

Edna.bg

Душан Керкез си събра багажа

Gong.bg

Проблем за ЦСКА: ето какво поиска Керкез, за да си тръгне

Gong.bg

Естонското въздушно пространство е било нарушено от руски военни самолети

Nova.bg

Ограничиха движението на "Тракия" заради катастрофа

Nova.bg