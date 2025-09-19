CNN: Съмнения в НАТО за руските дронове, навлезли в Полша

В ъпреки зловещата реторика за агресивното поведение на Москва, НАТО е разделена относно действителния характер на руското нахлуване с дронове в Полша. Има убедителни причини да се счита този случай за инцидент, а не за умишлено действие, съобщава телевизия CNN, на която се позовава украинската агенция УНИАН.

Украйна и Полша публично заявиха, че руското нахлуване с дронове е било умишлено. Това мнение се споделя и от някои други европейски страни.

Но в частни разговори високопоставени военни, служители на разузнаването, дипломати и политици от страните на НАТО признават, че ситуацията далеч не е ясна. „Това не означава, че не е било опасно. Нещо със сигурност се е променило в начина, по който Кремъл мисли за риск, когато е насочен към (Украйна)“, каза неназован висш служител на западното разузнаване.

Но наличните доказателства за полския инцидент са двусмислени. Неназован американски военен служител, базиран в Европа, оцени вероятността от умишлена атака като „50 на 50“. Според неназован висш служител от западното разузнаване, моделите на полета на дроновете показват, че са се отклонили от курса си и са се опитвали да възстановят GPS сигнала, след като са били засегнати от украински системи.