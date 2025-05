Хусите обявиха "морска блокада" на израелското пристанище "Хайфа"

С вързаните с Иран йеменски бунтовници хуси обявиха „морска блокада“ на израелското пристанище Хайфа в отговор на продължаващия конфликт на Израел в Газа, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Йеменските бунтовници хути освободиха над 150 военнопленници)

„Всички компании с кораби, намиращи се в това пристанище или насочващи се към него, се уведомяват, че към момента на това съобщение гореспоменатото пристанище е включено в списъка с цели“, заяви говорителят на групировката Яхия Сари в телевизионно обръщение.

Yemen's Houthis warn they will impose a naval blockade of Israel's largest port in Haifa if ongoing attacks on Gaza do not stop pic.twitter.com/boxyPGVwEt