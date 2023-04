Борел увери Украйна, че ще изпълни ангажиментите си за артилерийските снаряди

Р ъководителят на европейската дипломация Жозеп Борел се опита да увери Украйна, че ЕС ще изпълни ангажиментите си да достави на Киев артилерийски снаряди, предаде ДПА.

Борел каза на украинския външен министър Дмитро Колеба, че в момента се работи по приключването на процеса, а след това написа в Twitter, че "ЕС ще направи всичко по силите си, за да ги достави и то бързо".

In our call, I thanked @JosepBorrellF for all the EU’s defence assistance, including the latest €1 billion for immediate ammo needs. I called on HRVP to help finalise discussions on the 2nd €1 billion joint procurement tranche as soon as possible to ensure security in Europe. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2023

Борел разговаря с Кулеба, след като украинският първи дипломат изрази в Twitter неудовлетвореността си от това, че ЕС се бави с изпълнението на споразумението да изпрати артилерийски снаряди на Украйна.

Кулеба написа в Twitter, че "неспособността на ЕС да изпълни собственото си решение за съвместно снабдяване на Украйна с боеприпаси е неудовлетворително" и ще коства живота на още украинци. Той имаше предвид продължаващото от седмици разногласие относно условията, при които обещаните снаряди биха могли да бъдат съвместно закупени от страните членки.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023

През март ЕС обеща да снабди Киев с повече от 1 000 000 нови артилерийски снаряда в рамките на 12 месеца, за да може украинците да се съпротивляват срещу руската инвазия, предаде БТА.

Франция настоява, че всички компоненти във въпросните снаряди, както и самите боеприпаси, трябва да бъдат произведени в Евросъюза, твърдят дипломатически източници. Това е част от усилията на Париж да даде тласък на развитието на автономността на ЕС и на намаляването на зависимостта на блока от други региони в света.

Борел от своя страна също посочи в поста си в Twitter, че ЕС полага по-големи усилия в подкрепа на Украйна. Той подчерта, че вече са били обучени 16 000 украински войници и са били доставени боеприпаси на стойност десетки милиони евро.